Așa arăta masa de Paște a boierilor acum 200 de ani. Preparatele care nu lipseau niciodată

De: Denisa Crăciun 08/04/2026 | 10:40
Așa arăta masa de Paște a boierilor acum 200 de ani. Preparatele care nu lipseau niciodată
Cum arătau mesele de Paște în București acum 200 de ani. Sursa foto: Profimedia

Paștele se apropie cu pași repezi, iar gospodinele fac ultimele cumpărături pentru masa festivă. Dacă în 2026 avem o masă bogată, plină cu de toate, în trecut, acum două secole mesele arătau altfel. 

Suntem în Săptămâna Mare, iar în câteva zile vom celebra Paștele. Este o sărbătoare cu mare însemnătate și de anii de zile au existat diferite tradiții, unele care se păstrează și astăzi. Cu toate acestea, mesele nu erau atât de bogate. Acum 200 de ani, Bucureștiul se împărțea în două: boierii, adică oamenii înstăriți și oamenii care aveau mai puțin.

Cum arăta Paștele în București acum 200 de ani

Sărbătorile pascale sunt foarte importante. Oamenii se pregăteau pe vremuri chiar și cu câteva săptămâni înainte. Totuși, fiecare masă era pregătită altfel de la o casă la alta și asta din cauza statutului din acea vreme. Boierii și negustorii înstăriți aveau mese bogate, se răsfățau cu rețete care mai de care și produse grecești, turcești și mai apoi franțuzești. Pe de altă parte, oamenii care nu aveau o stare financiară foarte bună pregăteau mâncăruri simple, dar pline de tradiție și gust.

În acea perioadă, Paștele nu era doar o sărbătoare, era un real eveniment social. Pregătirile începeau cu mult timp înainte, iar asta era un prilej pentru ca orașul să fie mai animat, magazinele să fie mai pline de diverse delicatese. Carnea de miel, pasca și ouăle roșii erau elemente care nu lipseau niciodată, indiferent de statut. Acum două secole, mieii erau sacrificați în curțile oamenilor chiar în văzul tuturor. Friptura la frigare era un simbol și era prezentă în familiile bogaților. Cei care nu aveau posibilități găteau mielul la ceaun sau la cuptor. De asemenea, stufatul de miel era o tocăniță cu ceapă pe care toată lumea o putea pregăti. Influențele fanariote aduceau ingrediente precum stafide, scorțișoara sau apa de trandafir.

Ce preparate sunt tradiție și astăzi

Anii au trecut, însă un lucru este cert: câteva dintre preparatele tradiționale au rămas și astăzi în meniul de Paște. Principalele sunt cozonacul, pasca și ouăle roșii. Ouăle se vopsesc în Joia Mare, dar acum sute de ani se foloseau coji de ceapă, spre deosebire de prezent când avem la dispoziție vopsea specială pentru ouă.

