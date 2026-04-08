Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui

Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui

De: Denisa Crăciun 08/04/2026 | 12:12
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Ce gest a făcut Răzvan Lucescu după moartea tatălui său/ Sursa foto: Instagram
Mircea Lucescu a murit la 80 de ani. Vestea că fostul antrenor nu mai este printre noi a întristat pe toată lumea. Familia sa este cea mai afectată, iar Răzvan Lucescu a reacționat la doar câteva ore după decesul tatălui său. 

Fostul mare selecționer al României s-a stins din viață marți, 7 aprilie. Familia sa i-a fost alături în ultimele momente ale vieții lui, iar în clipele critice soția și fiul său au chemat un medic din Franța pentru a-i salva viața lui Mircea Lucescu. Din păcate nu s-a mai putut face nimic și asta pentru că Il Luce era deja conectat la aparate și inima sa mai funcționa doar 10%. La câteva ore după trista veste, fiul lui, Răzvan a făcut un gest incredibil.

Gestul făcut de Răzvan Lucescu, după decesul tatălui său

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai apreciați și iubiți antrenori din România și de peste hotare. Mesajele au curs în mediul online, iar printre sutele de reacții, Răzvan Lucescu a făcut un gest sfâșietor la câteva ore după ce medicii au confirmat decesul. Bărbatul a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini cu el și tatăl său. Într-una dintre ele se poate observa cum Il Luce îi atinge copilului său mâna cu fața și îl sărută pe cap. Alături de scena emoționantă nu a fost adăugat niciun mesaj, însă durerea pe care o are fiul mareului antrenor se așterne peste toată lumea. Mircea Lucescu și Răzvan au avut o conexiune foarte puternică, mai ales că el a fost cel care i-a insuflat pasiunea pentru fotbal.

Il Luce și-a petrecut ultimele clipe din viață la Spitalul Universitar de Urgență București, acolo unde era internat încă din 29 martie, atunci când a fost transportat de urgență pentru că i s-a făcut rău și a leșinat. Deși starea sa devenise bună, chiar în ziua în care trebuia să fie externat, vineri, 3 aprilie, el a făcut un infarct, iar zilele trecute s-a constatat că a suferit multiple AVC-uri. Vestea că Mircea Lucescu a decedat a fost transmisă printr-un comunicat pus la dispoziție de reprezentanții spitalului.

Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU.
Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984.
Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național.
Dumnezeu să-l odihnească!, a transmis spitalul.

