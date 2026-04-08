Rică Răducanu este devastat! Ce a transmis după moartea lui Mircea Lucescu

Fotbalul românesc și-a pierdut marți una dintre figurile cele mai emblematice. Mircea Lucescu, antrenor legendar și personalitate marcantă a sportului românesc, a murit la vârsta de 80 de ani. Cariera sa, impresionantă atât în țară, cât și în străinătate, a fost marcată de performanțe excepționale, trofee importante și contribuții de durată la dezvoltarea fotbalului românesc și european.

Lucescu a fost recunoscut nu doar pentru succesele obținute cu echipele pe care le-a pregătit, ci și pentru influența pe care a avut-o asupra jucătorilor și generațiilor care i-au urmat. Stilul său de antrenorat combina rigoarea tactică cu creativitatea, iar abordarea sa profesională a transformat echipele din România și din străinătate în competitori redutabili. A antrenat echipe de top precum Dinamo București și Rapid București, dar și cluburi din Turcia și Ucraina, printre care Galatasaray, Beșiktaș și Șahtior Donețk. În special la Șahtior, Lucescu a câștigat multiple titluri interne și a adus echipa pe scena internațională prin performanțe notabile în cupele europene.

Rică Răducanu este devastat

Impactul dispariției lui Mircea Lucescu este resimțit profund și de foștii săi colegi de generație. Rică Răducanu, fostul portar al echipei naționale și coechipier în generația care a participat la Cupa Mondială din Mexic 1970, a fost profund afectat de vestea morții. Aceasta marchează un moment de tristețe profundă pentru veteranii fotbalului românesc, care văd în dispariția lui Lucescu sfârșitul unei epoci și pierderea unui reper profesional și uman.

„Se duce, tată, generaţia noastră din ’70. Nu mai am aer, plâng singur. S-a dus Mircică al meu. Să le povestiţi, tată, la toţi cine a fost Mircea Lucescu. Eu nu mai am cuvinte. Dumnezeu să-l odihnească şi multă putere familiei”, a transmis Răducanu.

Pentru a-i aduce un ultim omagiu, trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu va fi depus la Arena Națională, începând de miercuri, 8 aprilie, ora 17.00, până joi, 9 aprilie, ora 20.00. Ceremonia funerară va avea loc la Cimitirul Bellu din București, într-un cavou situat la intrarea în celebrul panteon, unde sunt înhumate numeroase personalități marcante ale culturii și sportului românesc. Această deschidere către public oferă oportunitatea fanilor, apropiaților și celor care l-au admirat să-și ia rămas bun și să comemoreze viața și cariera sa.

