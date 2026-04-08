Fotbalul european îl omagiază pe Mircea Lucescu. Momente de reculegere la meciurile din această săptămână

De: David Ioan 08/04/2026 | 12:37
Foto: Mediafax foto

Fotbalul mondial traversează un moment de profundă tristețe după dispariția lui Mircea Lucescu, una dintre cele mai respectate personalități ale antrenoratului. În semn de omagiu pentru cariera și influența sa, UEFA a decis ca meciurile oficiale programate în această săptămână să fie precedate de momente de reculegere.

Deși partidele de marți din sferturile Champions League, Real Madrid – Bayern Munchen 2-1 și Sporting – Arsenal 0-1, s-au desfășurat fără un astfel de moment, forul european a stabilit ca memoria lui „Il Luce” să fie onorată la toate celelalte confruntări din această etapă a competițiilor continentale.

Conform deciziei UEFA, jucătorii și suporterii vor păstra un moment de tăcere înaintea meciurilor programate miercuri în Champions League, Barcelona – Atletico Madrid și PSG – Liverpool, precum și la duelul Braga – Betis din Europa League. Joi, momentele de reculegere vor avea loc pe stadioanele unde se dispută celelalte trei sferturi de finală din Europa League: Bologna – Aston Villa, Porto – Nottingham Forest și Freiburg – Celta Vigo.

Și fotbalul românesc se va opri pentru a-i aduce un ultim omagiu celui care a marcat profund istoria acestui sport. Federația Română de Fotbal a anunțat oficial că toate competițiile din weekend vor începe cu un moment de reculegere.

„Federația Română de Fotbal anunță organizarea unui moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înaintea partidelor din următoarea etapă, în competițiile Superliga, Liga 2 și Liga 3, dar și în competițiile feminine de senioare”, a transmis forul condus de Răzvan Burleanu.

Mircea Lucescu rămâne în istoria fotbalului ca unul dintre cei mai titrați antrenori ai lumii, ocupând locul al treilea într-un clasament dominat doar de Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola.

De-a lungul unei cariere remarcabile, a cucerit 36 de trofee, printre care Cupa UEFA, Supercupa Europei, nouă titluri ale Ucrainei, opt Cupe ale Ucrainei, șapte Supercupe ale Ucrainei, două campionate ale României, trei Cupe ale României, două titluri în Turcia, Supercupa Rusiei și Cupa Anglo-Italiană.

Tags:

Recomandarea video

