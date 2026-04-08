Fosta ispită de la Insula Iubirii sechestrată de fostul iubit. Vedeta a povestit prin ce a trecut

Naba Salem a fost și este o persoană cu zâmbetul pe buze. Cu toate acsetea, ea a trecut prin clipe de coșmar. Fosta concurentă de la Survivor a povestit prin ce a trecut cu un fost iubit, iar detaliile sunt șocante.

Naba Salem a apărut în atenția publicului datorită numeroaselor emisiuni la care a participat. Vedeta a fost ispită la Insula Iubirii, iar recent s-a întors din competiția Survivor. Deși de fiecare dată apărea râzând fără încetare, zâmbetul ei ascunde multă durere. De curând, ea a fost invitată în cadrul unui podcast, acolo unde a vorbit despre trecutul ei. Aceasta a declarat că unul dintre foștii ei iubiți din tinerețe a sechestrat-o în casă și era violent cu ea în timp ce era însărcinată.

Naba mărturisește că a fost sechestrată

Bruneta este mereu plină de viață. Ea s-a născut în Irak și s-a stabilit în România. De când a ajuns în țara noastră a apărut adesea în diverse emisiuni televizate. Cea mai populară emisiune la care a participat fiind Insula Iubirii, difuzată pe Antena 1, acolo unde și-a luat rolul de ispită. În Thailanda s-a distrat și i-a făcut pe toți să râdă, însă surâsul ei ascundea multă tristețe. De asemenea, ea a concurat și la Survivor România, unde s-a luptat pentru marele premiu, dar a reușit să petreacă doar câteva săptămâni în Republica Dominicană. Revenită în țară, a fost chemată la un podcast pentru a vorbi despre viața sa.

Ea a mărturisit că un fost iubit de acum mulți ani a sechestrat-o în casă și a fost bătută de el. Toate acestea în timp ce ea ar fi fost însărcinată în patru luni cu gemeni. Din cauza agresiunilor severe la care a fost supusă a pierdut sarcina.

Există și mai rău de atât. Să fii sechestrată, și bătută, și însărcinată în patru luni cu gemeni, care nu există pentru că au murit după incident. Pe el am ajuns să îl iau și de la alte femei. Ce vrei tu cu copiii? Ce să învețe de la tine copiii? Tot din cauza unor femei, mințea încontinuu că nu se vede cu nimeni, a declarat ea.

În cadrul aceleiași discuții a mai spus că și-a dorit de tânără să aibă copii. După ce a pierdut prima sarcină, ea a mai rămas însărcinată, însă atunci a decis să facă avort deoarece nu își mai dorea copil cu iubitul respectiv.

Eu mi-am dorit de la 19 ani, eu mă vedeam mamă tânără. Am mai rămas o dată însărcinată cu el și am făcut avort, am zis că nu fac așa ceva, a mai adăugat ea.

