Ce conversație a avut Denis Drăguș cu Mircea Lucescu. A fost ultima lor discuție

Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. Acesta era internat la Spitalul Universitar de Urgență București și era conectat la aparate, iar inima sa ceda puțin câte puțin. Vestea a întristat pe toată lumea și au curs mesaje de regret de la sute de oameni. Printre ei se află și Denis Drăguș.

Fostul selecționer al României a încetat din viață. În ultimele sale clipe din familia i-a fost alături. După ce reprezentanții spitalului au transmis comunicatul prin care anunțau moartea lui Mircea Lucescu, sute de oameni din România și de peste hotare au postat pe rețelele de socializare mesaje impresionante. Denis Drăguș este unul dintre ei și a povestit despre ultima sa discuție cu marele antrenor.

Ce a vorbit ultima dată Denis Drăguș cu Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai apreciați și iubiți antrenori din România. El a murit la spital, după ce în data de 29 martie, a fost transportat de urgență pentru că i s-a făcut rău și a leșinat. Deși starea sa părea să fie bună, chiar în ziua în care trebuia să fie externat, vineri, 3 aprilie, a făcut infarct. De asemenea, s-a constatat că a suferit multiple AVC-uri. Starea sa s-a înrăutățit, iar inima sa mai funcționa doar 10%.

După ce a fost dată vestea tristă că Mircea Lucescu s-a stins din viață, Denis Drăguș a reacționat imediat. Acesta a spus că a avut o relație specială cu fostul selecționer și că este recunoscător că l-a cunoscut pe Il Luce.

E tragic, sincer. Pentru mine, chiar am avut o relație specială cu Nea Mircea și e… Nu știu, nu prea am cuvinte. Încă din momentul în care a venit la echipa națională m-a susținut, mi-a dat încredere, m-a ajutat în fiecare moment și chiar dacă a fost pentru o scurtă perioadă alături de noi, au fost momente de neuitat și cred că cu toții suntem recunoscători că am avut șansa și oportunitatea să lucrăm alături de dânsul, a scris el.

În plus, el a transmis condoleanțe familiei și că este alături de ei. De asemenea, el a declarat și cum a decurs ultima lor discuție. Acesta i-a spus fotbalistului că dacă va muri, o va face în picioare.

L-am întrebat dacă e ok, mi-a răspuns că dacă e să moară, moare în picioare, m-a șocat. Chiar dacă nu avea probabil acordul medicilor 100%, era hotărât să își dea și ultima suflare pentru România. Eu am rămas șocat. Cam ăsta e un rezumat scurt la ce a însemnat Nea Mircea pentru fotbal și fotbalul pentru Nea Mircea, a povestit fotbalistul.

