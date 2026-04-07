De ce luăm Sfintele Paști în noaptea de Înviere de la biserică. Ce simbolizează și cum diferă de anafură

Anafura și Sfintele Paști sunt două daruri sfințite, dar adesea confundate, ele având sensuri și rosturi diferite. Înțelegerea lor ne ajută să trăim mai conștient și mai deplin fiecare moment al vieții creștine dar și să sărbătorim Sfintele Paști cum se cuvine.

Anafura, numită corect în limbaj liturgic antidor, este pâinea binecuvântată care se împarte credincioșilor la finalul Sfintei Liturghii. Ea provine din bucățile de prescură rămase după scoaterea Sfântului Agneț, partea care este folosită pentru Sfânta Împărtășanie, în timpul primei părți a Liturghiei denumită Proscomidia. Acele resturi de pâine nu au voie să fie aruncate.

Anafura, darul binecuvântării zilnice

Denumirea de antidor vine din limba greacă și înseamnă „în locul Darului”, adică în locul Sfintei Împărtășanii, pentru cei care nu s-au împărtășit în acea zi.

Anafura poartă o semnificație adâncă, ea simbolizează rămânerea Maicii Domnului în mijlocul comunității creștine după Înălțarea Domnului și este considerată o binecuvântare care sfințește pe cei ce o primesc cu credință.

Credincioșii o consumă, de obicei, pe nemâncate, fie la finalul slujbei, fie acasă, cu evlavie și mulțumire. Este un gest simplu, dar plin de sens, care ne leagă de viața Bisericii și de harul prezent în lucrurile smerite.

Sfintele Paști, mărturia Învierii și a comuniunii

Spre deosebire de anafură, Sfintele Paști sunt pâinea și vinul binecuvântate în mod special în noaptea Învierii sau în ziua praznicului. Ele sunt pregătite din prescuri sau pâini speciale și sunt sfințite în cadrul Sfintei Liturghii, prin rugăciuni aparte și stropire cu vin și apă sfințită.

În tradiția mănăstirească, o prescură cu icoana Învierii este așezată înaintea icoanei Mântuitorului și binecuvântată în timpul cântării „Îngerul a strigat”. În parohii, pâinea și vinul sunt sfințite înainte de otpust, printr-o rugăciune profundă care amintește de jertfa și Învierea Domnului.

Sfințirea acestor Paști simbolizează pecetluirea și sfințirea Bisericii prin sângele lui Hristos, vărsat pe Cruce. Ele devin astfel o mărturie vie a credinței în Înviere.

Ce trebuie să faci înainte de a lua Sfintele Paști

Rânduiala liturgică mai precizează că, înainte de a lua sfintele Paști, trebuie să ne cuminecăm, să ne împărtășim cu Sfintele Taine, adică cu Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos.

Credincioșii consumă Sfintele Paști cu evlavie, în noaptea Învierii sau în Duminica Paștilor, înainte de masa pascală. În multe familii, există rânduiala ca cel mai vârstnic să ofere Paștile, rostind „Hristos a înviat”, iar ceilalți să răspundă „Adevărat a înviat”, întărind astfel comuniunea și credința.

De asemenea, în zilele Săptămânii Luminate, Paștile se iau dimineața, pe nemâncate, ca semn al bucuriei și al harului care continuă să lucreze în viața credincioșilor.

Diferența esențială și sensul duhovnicesc

Deși ambele sunt pâini binecuvântate, diferența dintre anafură și Sfintele Paști este una clară.

Anafura este un dar ”obișnuit” al fiecărei Liturghii, o binecuvântare zilnică pentru credincioși iar Sfintele Paști sunt legate exclusiv de praznicul Învierii și poartă o încărcătură simbolică și liturgică mult mai profundă.

O precizare importantă este că nici anafura, nici Sfintele Paști nu sunt Sfânta Împărtășanie. Ele nu înlocuiesc Euharistia, ci sunt daruri care ne pregătesc și ne apropie de aceasta.

Anafura ne însoțește tainic, de-a lungul anului, când nu ne putem împărtăși, iar Sfintele Paști ne umplu sufletul de lumina Învierii în perioada pascală.

CITEȘTE ȘI: Cum fierbi corect ouăle de Paște. Metoda inedită prin care nu riști să le spargi

Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Mare. Ce nu trebuie să facă credincioșii