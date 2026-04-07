Ce făcea Valentin Sanfira luni, la ora 20:19, în timp ce Codruța îşi vărsa amarul la Măruță: "Unul dintre cele mai..."

Valentin Sanfira a avut, luni seara, o reacție neașteptată și extrem de calculată în mediul online, exact în momentul în care soția lui, Codruța, își spunea povestea și își vărsa amarul în podcastul lui Cătălin Măruță.

La ora 20:19, artistul posta pe Facebook o melodie din repertoriul personal, „Nu mă judeca dacă nu mă știi”, un cântec cu mesaj puternic, care a atras imediat atenția prin sincronizarea perfectă cu apariția Codruței.

Ce făcea Valentin Sanfira luni, la ora 20:19, în timp ce Codruța îşi vărsa amarul la Măruță

Fără să facă vreo referire directă la situația tensionată din familie, Sanfira a ales să lase muzica să vorbească în locul lui, așa cum a procedat de mai multe ori în trecut, atunci când a preferat să transmită stări prin versuri în locul unor declarații explicite.

În descrierea postării, artistul a scris:

„Unul dintre cele mai frumoase cântece din repertoriul meu. L-am compus când urcam pe munte și am văzut pentru prima dată floare de colț”.

Mesajul, aparent simplu, a fost interpretat de mulți ca o alegere simbolică, mai ales în contextul în care piesa vorbește despre judecată, distanță și durere nerostită. Refrenul melodiei, „Nu mă judeca dacă nu mă știi, vezi de drumul tău, oricine ai fi / Că n-ai fost cu mine să-mi ştergi lacrima”, a fost imediat asociat cu momentul delicat prin care trece cuplul, iar sincronizarea postării a alimentat discuțiile din mediul online.

Nu este prima oară când Valentin Sanfira procedează astfel. De-a lungul timpului, artistul a mai publicat melodii cu subînțeles în perioade tensionate, preferând să transmită mesaje indirecte prin muzică.

„Unul dintre cele mai…”

În trecut, fanii au observat același tipar: atunci când apar controverse, zvonuri sau situații sensibile, Sanfira postează piese cu versuri încărcate de emoție, uneori chiar înainte de a oferi vreo declarație oficială.

Acest mod de a comunica a devenit aproape o marcă personală, iar publicul a ajuns să citească printre rânduri de fiecare dată când artistul își promovează o melodie într-un moment-cheie.

Postarea de luni seara a venit exact în timp ce atenția publicului era concentrată pe confesiunile Codruței din podcast, iar contrastul dintre vulnerabilitatea ei și calmul aparent al lui Sanfira a amplificat și mai mult interesul.

Faptul că artistul a ales tocmai această piesă, cu un mesaj despre neînțelegere și judecată, a ridicat întrebări despre intenția reală a gestului și despre felul în care cei doi gestionează situația.

