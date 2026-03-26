Valentin Sanfira a fost înșelat. Cântărețul a recunoscut tot: „Te-ai aruncat la altu-n brațe!”

Divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip readuce în atenția publicului episoade mai vechi din viața artistului, perioade în care numele lui a fost intens discutat, iar gesturile sale din mediul online au alimentat numeroase speculații.

Cu câțiva ani înainte ca mariajul cu Codruța să se încheie, Valentin Sanfira trecea deja prin momente tensionate, după ce presa l-a asociat cu interpreta Cosmina Adam. În acea perioadă, artistul a distribuit melodia „Te-ai aruncat la altu-n brațe” și a făcut o mărturisire directă despre trădare, fapt care a amplificat zvonurile și a atras atenția publicului.

Valentin Sanfira a fost înșelat

Divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a fost confirmat la începutul acestui an, după o relație de opt ani și o căsnicie de patru ani. Codruța a anunțat public separarea, explicând că decizia a fost luată de comun acord și că fiecare își continuă drumul separat. Vestea a surprins publicul, mai ales că cei doi erau considerați unul dintre cele mai solide cupluri din muzica populară.

Totuși, pentru cei care au urmărit evoluția artistului, nu este prima dată când viața lui sentimentală pare să fi trecut prin momente delicate. Cu câțiva ani înainte de divorț, numele lui Valentin Sanfira a fost intens asociat în presă cu Cosmina Adam, colega sa de scenă de la Orchestra „Rapsodia Vasluiului”.

Deși niciunul dintre ei nu a confirmat vreodată o relație, zvonurile au circulat puternic, alimentate de aparițiile lor comune și de atenția mediatică.

Cântărețul a recunoscut tot

Exact în acea perioadă, Sanfira a distribuit pe rețelele de socializare melodia „Te-ai aruncat la altu-n brațe”, un cântec cu versuri despre trădare și dezamăgire. Postarea nu a trecut neobservată, mai ales că artistul a adăugat atunci și un mesaj care a ridicat multe semne de întrebare:

„Pentru că iubiţi acest cântec şi pentru că v-aţi regăsit mulţi în el, vi-l dăruiesc din inimă! Am fost întrebat dacă chiar am trăit în realitate ce cânt… răspund cu sinceritate …DA!”.

