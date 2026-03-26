Un nou divorț în showbiz, după ce Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au separat. Au și 2 copii împreună

În ultimul timp, multe cupluri iubite din showbiz își încheie relația. După vestea că Valentin Sanfira și Codruța Filip nu mai formează un cuplu, un alt mariaj se încheie după șapte ani de iubire. Fosta handbalistă și câștigătoarea emisiunii Exatlon 2018, Beatrice Olaru a divorțat oficial la finalul anului trecut. Ruptura dintre cei doi nu s-a produs brusc, ci a avut loc cu mult timp în urmă. Cu toate acestea, au încercat să își mai dea o șansă, mai ales că au împreună doi copii, însă au luat decizia de a se separa într-un final.

Beatrice Olaru a divorțat după șapte ani

Beatrice Olaru este în prezent instructoare de fitness și prezentatoare meteo la matinalul emisiunii Vorbește Lumea. Ea a participat la concursul Exatlon în anul 2018 și a fost marea câștigătoare. Chiar dacă îi merge bine din punct de vedere profesional, fosta handbalistă a trecut prin momente dificile în viața personală. Căsnicia ei s-a încheiat oficial la finalul anului trecut. Aceasta a fost foarte discretă, iar vestea că a divorțat s-a aflat recent. Cei doi au fost împreună timp de zece ani, iar în 2019, au decis să își unească destinele. Din mariajul lor au rezultat doi copii, o fată și un băiat.

Deși păreau că se înțeleg și au o viață frumoasă împreună, ruptura dintre cei doi s-a produs cu mult timp înainte de a recurge la divorț. Neînțelegerile au început să apară încă din aprilie 2025, dar abia la finalul anului a fost pronunțat divorțul oficial. Cu toate acestea, de dragul celor doi copii pe care îi au, Beatrice și fostul soț au hotărât să colaboreze în continuare, doar în calitate de părinți. Chiar dacă este foarte prezentă în mediul online, la TV și se ocupă și de fitness, celebra prezentatoare se dedică copiilor ei. Fetița lor, Ana Malvina, a fost prima care a venit pe lume, în anul 2021. De asemenea, Beatrice și-a dorit să mai aibă un copil care să fie apropiat de vârsta fetiței, iar în anul 2022, aceasta l-a adus pe lume pe Andrei, băiețelul lor.

