Ultima apariție publică a Codruței și a lui Valentin Sanfira, înainte de divorț. Gestul care trădează despărțirea

Relația dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira, considerată mult timp una dintre cele mai stabile din showbizul românesc, a ajuns la final, spre surprinderea publicului. După aproximativ opt ani petrecuți împreună și o căsătorie oficializată în 2022, cei doi artiști au decis să meargă pe drumuri separate, punând capăt unei povești care părea solidă și echilibrată.

Separarea ar fi avut loc la începutul anului, la scurt timp după revenirea Codruței Filip din cadrul competiției „Desafío Aventura”, experiență care ar fi coincis cu o perioadă de schimbări personale și profesionale. În acest interval, cei doi ar fi decis de comun acord să pună punct relației, alegând să își continue viețile separat.

Care ar fi fost ultima apariție publică a Codruței și a lui Valentin Sanfira

Ultima apariție publică a celor doi înainte de confirmarea despărțirii a avut loc la finalul lunii februarie, în stațiunea Mamaia, unde erau programați să susțină un concert alături de Marcel Pavel. Evenimentul, care la momentul respectiv nu a ridicat suspiciuni evidente, capătă acum o altă semnificație în contextul separării. Imaginile surprinse în culise indicau o atmosferă diferită față de ceea ce publicul era obișnuit să vadă în cazul lor, iar interacțiunile dintre cei doi păreau mai rezervate.

Deși pe scenă și-au păstrat profesionalismul și au dus la bun sfârșit momentul artistic, comportamentul din spatele camerelor a fost interpretat ulterior ca fiind un posibil semnal al tensiunilor existente. Limbajul nonverbal și atitudinea distantă au fost observate de cei prezenți, însă abia după apariția informațiilor despre despărțire aceste detalii au început să fie analizate mai atent.

În imaginea postată pe Facebook, Valentin pare că ar avea un zâmbet mai mult „fals”, ceea ce duce că micile neînțelegeri între ei ar fi fost de mai mult timp.

Deși vestea a fost confirmată public ulterior, se pare că ruptura s-a produs cu ceva timp înainte de a deveni cunoscută. În tot acest interval, cei doi au continuat să își respecte angajamentele profesionale, inclusiv aparițiile comune deja stabilite, fără a face publice problemele din relație.

Surpriza a fost cu atât mai mare pentru public cu cât relația lor a fost adesea prezentată ca un exemplu de echilibru și susținere reciprocă. De-a lungul anilor, Codruța Filip și Valentin Sanfira au fost văzuți frecvent împreună atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi, afișând o conexiune puternică și o imagine de cuplu unit.

