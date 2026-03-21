Cine o face să se simtă mai bine acum pe Andreea Popescu, după ce a divorțat. ”Doar atât vreau să vă spun”

Andreea Popescu a făcut primele declarații după ce a anunțat că a divorțat oficial de Rareș Cojoc. Ea a arătat pe rețelele de socializare care este persoana care o face acum să se simtă mai bine.

Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, i-a șocat pe fanii ei. Aceasta a anunțat zilele trecute că ea și Rareș Cojoc merg pe drumuri separate. Deși se zvonește că motivul principal ar fi infidelitatea Andreei, ea a declarat că nu vrea să vorbească despre asta. Acum, a făcut primele declarații. În mediul online, a explicat fanilor ei cine o face să treacă peste despărțire.

Cine e alături de Andreea Popescu

După ce, în urmă cu o sptămână, influencerița a dat vestea divorțului, a urmat o perioadă de liniște pe rețelele de socializare. Fanii au fost surprinși de despărțirea celor doi, mai ales că au avut o căsnicie de 10 ani. Aceștia și-au rupt din timpul lor pentru a-i transmite Andreei câteva gânduri prin mesaje, iar ea a ținut să le mulțumească. Din acest motiv, a ieșit în mediul online, pe Instagram, în secțiunea story și nu a apărut singură. Ea le-a arătat celor care erau îngrijorați de cum se simte cu cine își petrece timpul și cine o ajută să treacă peste această perioadă.

Andreea era împreună cu fiul ei, Ioachim. Ea a mărturisit că este răsfățată de el și că îi pregătește pește la cuptor.

Mi-ați scris că vă este dor de mine. Sinceră să fiu, voiam să intru și să vă mulțumesc pentru miile, nu exagerez când spun mii de mesaje. Nu două-trei mii, dar o mie și ceva de mesaje tot am primit în această săptămână și vă mulțumesc enorm. Doar atât vreau să vă spun: că vă mulțumesc și că Ioachim în această seară ne gătește, adică mie și lui, pește la cuptor. Face biban, a spus ea pe Instagram.

Cum a anunțat Andreea Popescu că divorțează

Acum o săptămână, bruneta a transmis fanilor ei că divorțează prin intermediul rețelelor de socializare. De asemenea, ea a specificat că ruptura dintre cei doi nu s-a produs brusc, ci cu mult timp în urmă.

Am divorțat. Din păcate, nu ne-am mai iubit suficient de mult încât să rămânem împreună până la sfârșit. Și consider, în continuare, căsătoria este mai mult decât un act; este o taină, este o cruce pe care doi oameni aleg să o poarte împreună cu foarte multă răbdare, cu foarte mult sacrificiu și, mai presus de toate, cu foarte, foarte multă iubire. Iar noi am ajuns în punctul în care am hotărât să coborâm de pe această cruce. Din păcate. Dar această decizie nu anulează respectul profund pe care îl avem pentru instituția familiei și, mai ales, pentru taina căsătoriei. Cu toate acestea, suntem aici. (…) Divorțul nu va fi niciodată o bucurie și nici un moment de celebrat.

Este o ruptură, o traumă și o suferință pe care fiecare o trăiește în felul lui.

Chiar dacă o simțim diferit, amândoi o simțim, a scris ea.

