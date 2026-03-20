Cum a fost surprins Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu. Semn clar că a trecut peste despărțire

Rareș Cojoc și Andreea Popescu au divorțat după 10 ani de căsnicie. Unul dintre motive ar fi că ea l-ar fi înșelat cu Dan Alexa, deși fosta dansatoare susține că „pur și simplu nu s-au mai iubit”. După ce au făcut anunțul oficial, Rareș pare că a trecut peste momentele grele și s-a afișat cu partenera sa de dans.

După 10 ani de căsnicie și trei copii, Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, a divorțat de Rareș Cojoc. Anunțul a fost făcut chiar de ea pe rețelele de socializare. La scurt timp după ce a spus că au mers pe drumuri separate, o altă veste i-a șocat pe fani.

Andreea a fost acuzată de infidelitate. În urma acestor detalii, Rareș Cojoc nu a mai apărut în prezența Andreei. Cu toate acestea, a fost văzut lângă o altă femeie, iar apariția pare să arate că a trecut peste supărări.

Cum a fost surprins Rareș Cojoc după divorț

Zilele trecute, Andreea Popescu a anunțat că a divorțat oficial de Rareș Cojoc. La numai câteva zile distanță, bărbatul a fost surprins într-o ipostază neașteptată. Acesta pare că a trecut peste despărțire, mai ales că a fost văzut în prezența unei alte femei. În mediul online, el a postat videoclipuri de la repetițiile de dans. După încheierea repetițiilor, dansatorul, colega lui și câțiva prieteni au ieșit în oraș.

Partenera de dans a lui Rareș Cojoc este Andreea Matei. În prezent, cei doi se antrenează intens pentru turneul de la Grand Slam care va începe săptămâna viitoare.

„Primul turneu de Grand Slam al anului are loc săptămâna viitoare: Hai să începem!”, a postat el pe internet.

De asemenea, în imaginile de la restaurant, fostul soț al Andreei Popescu a transmis un mesaj care a lăsat loc de interpretări. El a adăugat o descriere în care îi mulțumea partenerei lui de dans, Andreea Matei.

„Ce noapte, mulțumesc”, a scris el.

De ce au divorțat Andreea Popescu și Rareș Cojoc

Cei doi au divorțat după ce ea a fost acuzată că l-a înșelat pe soțul ei, Rareș, cu fostul fotbalist Dan Alexa. În urma anunțului făcut, Andreea a declarat că nu vrea să spună mai multe și că își dorește să se liniștească apele.

