Valentin Sanfira mai poartă sau nu verigheta? Avem imaginea! Codruța a renunțat deja la ea

După opt ani în care au format unul dintre cele mai stabile şi iubite cupluri din showbiz-ul românesc, despărțirea dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a şocat complet publicul, mai ales pentru că cei doi au fost mereu discreți în privința vieții personale.

Deși vestea divorțului a fost confirmată recent, semnele separării au apărut cu ceva timp înainte, iar unul dintre cele mai evidente a fost renunțarea Codruței la verighetă.

Valentin Sanfira mai poartă sau nu verigheta?

Artista nu a mai purtat inelul încă din 16 martie, moment care a atras atenția fanilor și a alimentat speculațiile privind ruptura dintre cei doi.

În contrast cu gestul Codruței, Valentin Sanfira continuă să poarte verigheta, chiar și după ce despărțirea a devenit publică. Cântărețul a fost surprins purtând inelul în urmă cu câteva zile, în timp ce se afla la filmările unui show de Paște realizat de Antena Stars.

Avem imaginea!

Acest detaliu aflat în opoziție cu decizia fostei sale soții, care renunțase deja la simbolul mariajului, arată că artistul nu a făcut încă pasul simbolic al detașării totale.

De asemenea, în timp ce Codruța a decis să fie transparentă și să confirme divorțul, Valentin a părut surprins de declarațiile acesteia, afirmând că el a aflat despre acest lucru din CANCAN.RO și că intenționează să discute direct cu ea pentru a clarifica situația.

