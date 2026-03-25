Dovada irefutabilă a divorțului de Valentin Sanfira: Codruța a renunțat la verighetă. Pe ce dată s-a întâmplat

Despărțirile din lumea mondenă continuă să atragă atenția publicului, iar de această dată în prim-plan se află relația dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira. Cei doi, care până nu demult păreau să formeze un cuplu stabil și discret, au confirmat că au decis să meargă pe drumuri separate, surprinzându-și fanii.

Relația lor a fost una de durată, întinsă pe parcursul a aproximativ opt ani. În tot acest timp, cei doi au fost percepuți ca un exemplu de echilibru în showbiz, evitând controversele și expunerea excesivă. În anul 2022, au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit. Tocmai de aceea, vestea separării a fost primită cu surprindere, mai ales că în aparițiile publice recente nu existau indicii evidente ale unei crize.

Care ar fi fost dovada divorțului dintre cei doi

Cu toate acestea, anumite detalii observate în ultima perioadă au ridicat semne de întrebare. Unul dintre cele mai discutate aspecte este legat de lipsa verighetei de pe mâna Codruței Filip, un gest interpretat de mulți ca un indiciu clar al unei rupturi. Potrivit informațiilor apărute, aceasta nu ar mai fi purtat simbolul căsătoriei începând cu data de 16 martie, moment care a atras atenția celor care îi urmăresc activitatea.

Acest detaliu a alimentat speculațiile conform cărora despărțirea nu ar fi fost una bruscă, ci mai degrabă rezultatul unui proces început cu ceva timp înainte de confirmarea oficială. Astfel, aparițiile fără verighetă ar putea sugera că decizia de separare fusese deja luată în privat, înainte ca publicul să afle despre situație.

De-a lungul timpului, Codruța Filip și Valentin Sanfira au preferat să își țină viața personală departe de controverse, motiv pentru care și această separare este tratată într-o manieră discretă. Chiar dacă vestea divorțului a generat numeroase reacții, cei doi nu au oferit detalii suplimentare despre circumstanțele exacte ale deciziei.

„Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate”, a declarat Codruța Filip, pentru CANCAN.RO.

