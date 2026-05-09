Motivul real pentru care Ioan Isaiu a lipsit de pe micile ecrane în ultimii ani. Cum și-a motivat absența, înainte să moară

În ultimii ani, mulți fani s-au întrebat unde a dispărut din peisaj actorul Ioan Isaiu, cândva o prezență constantă în telenovele românești care făceau audiență serioasă. Regretatul actor își motiva absența în urmă cu ceva timp.

Absența lui de pe micile ecrane a fost tot mai vizibilă, iar explicația a venit chiar de la el: o schimbare de direcție profesională, nu o retragere definitivă.

De ce a dispărut Ioan Isaiu din televiziune

În realitate, retragerea sa din televiziune nu a fost una bruscă, ci o alegere asumată. Actorul a decis să își schimbe direcția profesională și să revină la prima sa pasiune: teatrul. A renunțat treptat la aparițiile TV și s-a concentrat pe scenă.

Isaiu s-a reîntors la Teatrul Național din Cluj-Napoca, instituție cu care a colaborat de-a lungul carierei sale. În paralel, actorul a continuat să participe la turnee și proiecte independente, preferând un ritm de lucru mai apropiat de teatru decât de industria TV, mult mai comercială și mai solicitantă.

„Nu am dispărut complet de la televiziune, doar că am apărut mai rar. M-am întors la teatru, la dragostea mea dintâi. M-am reangajat la Teatrul Național din Cluj și am fost implicat și în turnee cu trupa de teatru independent din care fac parte. Este o vorbă: «Nu mai poţi prinde un tren care a plecat deja din gară». De-a lungul timpului am învăţat să nu mai regret lucrurile pe care le-am făcut, nici pe cele pe care nu le-am făcut. E în zadar. De asemenea, am învăţat să privesc spre ziua de mâine. Dar cu mai multă atenţie”, spunea Ioan Isaiu.

A făcut infarct pe platourile de filmare

Vestea morții actorului Ioan Isaiu a șocat lumea artistică din România. El s-a stins din viață în București, la vârsta de 56 de ani, în urma unui infarct. Dispariția sa fulgerătoare a luat prin surprindere atât colegii de breaslă, cât și publicul care l-a urmărit ani la rând în seriale, pe scenă și în diverse producții TV.

Dincolo de cariera impresionantă, actorul a povestit de-a lungul timpului și despre viața personală. El a recunoscut că unul dintre marile sale regrete era faptul că nu a devenit tată.

„Regret că nu am copii, dar nu este timpul pierdut. Așa spune și soția mea. Sperăm că, într-o zi, vom avea un copil”, spunea Ioan Isaiu.

Ioan Isaiu s-a făcut remarcat în telenovelele: „Aniela”, „Iubire și Onoare”, „Secretul Mariei”, „Vocea Inimii”. El a jucat și în spectacole de teatru: „Numărul 1 Mondial”, „Privește înapoi cu mânie”, „Pietonul aerului”. Acesta era activ la Teatrul Național din Cluj-Napoca și implicat constant în proiecte teatrale.

