Acasă » Știri » Motivul real pentru care Ioan Isaiu a lipsit de pe micile ecrane în ultimii ani. Cum și-a motivat absența, înainte să moară

Motivul real pentru care Ioan Isaiu a lipsit de pe micile ecrane în ultimii ani. Cum și-a motivat absența, înainte să moară

De: Emanuela Cristescu 09/05/2026 | 18:48
Motivul real pentru care Ioan Isaiu a lipsit de pe micile ecrane în ultimii ani. Cum și-a motivat absența, înainte să moară
Ioan Isaiu actor/ Sursa foto Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

În ultimii ani, mulți fani s-au întrebat unde a dispărut din peisaj actorul Ioan Isaiu, cândva o prezență constantă în telenovele românești care făceau audiență serioasă. Regretatul actor își motiva absența în urmă cu ceva timp.

Absența lui de pe micile ecrane a fost tot mai vizibilă, iar explicația a venit chiar de la el: o schimbare de direcție profesională, nu o retragere definitivă.

De ce a dispărut Ioan Isaiu din televiziune

În realitate, retragerea sa din televiziune nu a fost una bruscă, ci o alegere asumată. Actorul a decis să își schimbe direcția profesională și să revină la prima sa pasiune: teatrul. A renunțat treptat la aparițiile TV și s-a concentrat pe scenă.

Isaiu s-a reîntors la Teatrul Național din Cluj-Napoca, instituție cu care a colaborat de-a lungul carierei sale. În paralel, actorul a continuat să participe la turnee și proiecte independente, preferând un ritm de lucru mai apropiat de teatru decât de industria TV, mult mai comercială și mai solicitantă.

Ioan Isaiu
Ioan Isaiu/ Sursa foto Facebook

„Nu am dispărut complet de la televiziune, doar că am apărut mai rar. M-am întors la teatru, la dragostea mea dintâi. M-am reangajat la Teatrul Național din Cluj și am fost implicat și în turnee cu trupa de teatru independent din care fac parte.

Este o vorbă: «Nu mai poţi prinde un tren care a plecat deja din gară». De-a lungul timpului am învăţat să nu mai regret lucrurile pe care le-am făcut, nici pe cele pe care nu le-am făcut. E în zadar. De asemenea, am învăţat să privesc spre ziua de mâine. Dar cu mai multă atenţie”, spunea Ioan Isaiu.

A făcut infarct pe platourile de filmare

Vestea morții actorului Ioan Isaiu a șocat lumea artistică din România. El s-a stins din viață în București, la vârsta de 56 de ani, în urma unui infarct. Dispariția sa fulgerătoare a luat prin surprindere atât colegii de breaslă, cât și publicul care l-a urmărit ani la rând în seriale, pe scenă și în diverse producții TV.

Dincolo de cariera impresionantă, actorul a povestit de-a lungul timpului și despre viața personală. El a recunoscut că unul dintre marile sale regrete era faptul că nu a devenit tată.

„Regret că nu am copii, dar nu este timpul pierdut. Așa spune și soția mea. Sperăm că, într-o zi, vom avea un copil”, spunea Ioan Isaiu.

Ioan Isaiu s-a făcut remarcat în telenovelele: „Aniela”, „Iubire și Onoare”, „Secretul Mariei”, „Vocea Inimii”. El a jucat și în spectacole de teatru: „Numărul 1 Mondial”, „Privește înapoi cu mânie”, „Pietonul aerului”. Acesta era activ la Teatrul Național din Cluj-Napoca și implicat constant în proiecte teatrale.

VEZI ȘI: Doliu în lumea filmului! A murit actorul Ioan Isaiu

Ultimul mesaj al lui Ioan Isaiu. Ce a postat actorul cu 3 zile înainte să moară

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Olivia Steer, victorie în instanță după divorțul de Andi Moisescu. Magistrații au dat verdictul final!
Știri
Olivia Steer, victorie în instanță după divorțul de Andi Moisescu. Magistrații au dat verdictul final!
Cristian Chivu, cu echipa la Vatican! Mesajul pe care l-a transmis Papa Leon al XIV‑lea
Știri
Cristian Chivu, cu echipa la Vatican! Mesajul pe care l-a transmis Papa Leon al XIV‑lea
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima...
Țoiu, Barna și Ceaușescu prezenți la marșul pro-european. Sute de persoane au pornit spre Piața Victoriei
Gandul.ro
Țoiu, Barna și Ceaușescu prezenți la marșul pro-european. Sute de persoane au pornit...
FOTO. A pozat în bikini pentru a-și promova noua colecție premium
Prosport.ro
FOTO. A pozat în bikini pentru a-și promova noua colecție premium
Amenda colosală cu care s-a ales un motociclist urmărit de polițiști după ce a ignorat semnalul de oprire
Adevarul
Amenda colosală cu care s-a ales un motociclist urmărit de polițiști după ce...
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul...
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile...
Parteneri
Cum arată acum Delia Panait din trupa HO-RA. Fosta colegă a Rocsanei Marcu s-a reinventat complet după ce a renunțat la viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Delia Panait din trupa HO-RA. Fosta colegă a Rocsanei Marcu s-a reinventat...
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion...
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Click.ro
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de...
În discursul de Ziua Victoriei, Putin n-a uitat de NATO și de Ucraina. „Armata rusă avansează, în ciuda sprijinului acordat inamicului”
Digi 24
În discursul de Ziua Victoriei, Putin n-a uitat de NATO și de Ucraina. „Armata rusă...
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în...
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
go4it.ro
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Țoiu, Barna și Ceaușescu prezenți la marșul pro-european. Sute de persoane au pornit spre Piața Victoriei
Gandul.ro
Țoiu, Barna și Ceaușescu prezenți la marșul pro-european. Sute de persoane au pornit spre Piața...
ULTIMA ORĂ
Olivia Steer, victorie în instanță după divorțul de Andi Moisescu. Magistrații au dat verdictul ...
Olivia Steer, victorie în instanță după divorțul de Andi Moisescu. Magistrații au dat verdictul final!
Bancul sfârșitului de săptămână | Femeia visurilor mele
Bancul sfârșitului de săptămână | Femeia visurilor mele
Cristian Chivu, cu echipa la Vatican! Mesajul pe care l-a transmis Papa Leon al XIV‑lea
Cristian Chivu, cu echipa la Vatican! Mesajul pe care l-a transmis Papa Leon al XIV‑lea
Doinița Oancea și Dorian Popa, devastați după moartea subită a lui Ioan Isaiu: „Era un om ...
Doinița Oancea și Dorian Popa, devastați după moartea subită a lui Ioan Isaiu: „Era un om cald, bun și plin de viață”
Ce relație avea Alice cu călăul său, de fapt. Detalii de ultimă oră din anchetă
Ce relație avea Alice cu călăul său, de fapt. Detalii de ultimă oră din anchetă
Ultimul mesaj al lui Ioan Isaiu. Ce a postat actorul cu 3 zile înainte să moară
Ultimul mesaj al lui Ioan Isaiu. Ce a postat actorul cu 3 zile înainte să moară
Vezi toate știrile