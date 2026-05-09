Cel mai mare regret al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința

De: Emanuela Cristescu 09/05/2026 | 16:37
Ioan Isaiu. Sursa foto Facebook
Cel mai mare regret al lui Ioan Isaiu a ieșit la iveală după moartea fulgerătoare care a șocat lumea artistică.

Deși avea o carieră de succes, era apreciat de public și trăia din plin pasiunea pentru actorie, el a recunoscut că exista un gol pe care nu a reușit niciodată să-l umple complet: faptul că nu a devenit tată.

Actorul, care a murit la 56 de ani, a spus că lipsa unui copil a rămas cea mai mare durere a vieții sale. Cu toate acestea, el nu și-a pierdut speranța și a crezut că, într-o zi, destinul îi va face această bucurie.

„Regret că nu am copii, dar nu este timpul pierdut. Sperăm că Dumnezeu se va uita și la noi și ne va da un suflețel”, spunea Ioan Isaiu într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani.

Ioan Isaiu, cunoscut publicului din numeroase seriale, spectacole de teatru și producții TV, s-a stins din viață sâmbătă, 9 mai 2026, la vârsta de 56 de ani. Actorul se afla în București, unde participa la filmările unui nou proiect, când i s-ar fi făcut rău din senin.

Ioan Isaiu/ Sursa foto Facebook

Martorii au povestit că totul s-a petrecut extrem de rapid. Echipajele medicale chemate de urgență au intervenit imediat, însă, din păcate, nu au mai reușit să îi salveze viața. Primele informații indică faptul că Ioan Isaiu ar fi suferit un infarct.

Dispariția sa a provocat un val de emoție în rândul colegilor de breaslă și al celor care l-au urmărit ani la rând pe scenă sau la televizor. Actorul era considerat unul dintre cei mai apreciați artiști ai generației sale, reușind să se remarce atât în teatru, cât și în producțiile de televiziune care au făcut audiențe importante în România.

Născut la Hunedoara, pe 25 august 1969, Ioan Isaiu și-a descoperit pasiunea pentru actorie încă din tinerețe. A urmat cursurile Facultății de Filologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, secția Teatru, pe care a absolvit-o în 1995.

Imediat după terminarea studiilor, și-a început activitatea la Teatrul Național din Cluj-Napoca, instituție de care avea să rămână legat o mare parte din viață. După o perioadă în care s-a implicat în diverse proiecte artistice și televiziune, actorul a revenit pe scena teatrului clujean în 2017.

De-a lungul carierei, regratatul actor a colaborat cu regizori importanți ai scenei românești și a interpretat numeroase roluri apreciate de public și critici. În ultimii ani putea fi văzut în spectacole precum „Numărul 1 Mondial”, „Privește înapoi cu mânie” sau „Pietonul aerului”.

