Povestea A.S.I.A. se spune pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” – Un spectacol-eveniment despre prietenie, muzică și un fenomen care a definit o generație –

De: Denisa Crăciun 20/04/2026 | 16:29
Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” anunță premiera spectacolului „Dă-mi nopțile-napoi « Povestea A.S.I.A.»”, un eveniment care aduce în prim-plan una dintre cele mai emblematice trupe din România, într-un format artistic inedit. Spectacolul va avea loc pe 25 aprilie 2026, de la ora 18:00, la sediul teatrului (Bd. Octavian Goga, nr. 1), o a doua reprezentație fiind deja programată pentru data de 15 mai 2026.

Evenimentul transformă scena Operetei într-un spațiu al poveștilor muzicale. Spectacolul propune o atmosferă intimă, „ca între prieteni” în care  publicul descoperă istoria trupei, urmărind drumul celor patru soliste de la primele repetiții din studioul de pe strada Mihai Eminescu, până la statutul de simbol al culturii pop.

Într-o formulă scenică ce îmbină rigoarea muzicii culte cu energia pop, Anca Neacșu, Sorana Mohamad, Iana Novac și Anemona Niculescu vor urca pe scenă alături de orchestra, corul și baletul Teatrului. Această colaborare continuă parteneriatele de succes dintre muzicienii teatrului și membrele trupei, oferind publicului momente surpriză și prezentări spectaculoase ale hiturilor care au cucerit topurile.

Să aducem fenomenul A.S.I.A. pe scena Operetei este o mare bucurie și o continuare naturală a proiectelor noastre inovatoare. Poveștile muzicale de suflet se spun cel mai bine aici, într-un format care se apropie de eleganța unui musical. Fuziunea dintre energia concertului pop și forța artistică a orchestrei și baletului nostru transformă această poveste într-un show de neuitat. Este o demonstrație a faptului că teatrul nostru este un spațiu viu, deschis și gata să spună povești care unesc generații, a declarat dl. Radu Petrovici, managerul instituției.

Biletele sunt disponibile pe:

www.ticketstore.ro, www.startickets.ro, www.biletelateatru.ro, www.dynamicticket.ro.

Puncte de vânzare fizice:

– Casa de bilete a Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” (B-dul Octavian Goga nr. 1).

– Casa de bilete a sălii Dalles (B-dul Nicolae Bălcescu nr. 18).

Pentru informații suplimentare și acreditări de presă: marketing@opereta.ro

Website: www.opereta.ro

Tags:

Recomandarea video

Parteneri
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
