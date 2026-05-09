Cauza morții lui Ioan Isaiu. Actorul a căzut secerat pe platourile de filmare: ”A fost ceva fulgerător, neașteptat”

De: Elisa Tîrgovățu 09/05/2026 | 15:34
Actorul Ioan Isaiu, apreciat pentru rolurile sale din teatru, seriale și producții de televiziune, s-a stins din viață vineri, la vârsta de 56 de ani.

Artistul se afla în București, unde participa la filmările unui nou proiect, când i s-a făcut brusc rău, moment care a precedat decesul său.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, Ioan Isaiu ar fi suferit un infarct. Echipele medicale sosite de urgență la fața locului au încercat să îl resusciteze. Din nefericire, intervențiile nu au avut succes, fiind declarat decesul.

Vestea morții sale neașteptate a generat numeroase reacții în mediul artistic. Ioan Isaiu era în continuare activ, implicat în spectacole de teatru și în diverse producții de televiziune și film.

Actorul ar fi trebuit să împlinească 57 de ani

Ioan Isaiu s-a născut pe 25 august 1969, la Hunedoara, și a urmat studiile la Facultatea de Filologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Departamentul de Teatru, pe care le-a finalizat în promoția 1995. A studiat actoria la clasa profesoarei Sorana Coroamă Stanca.

Cariera sa a fost strâns legată de Teatrul Național Cluj-Napoca. Acolo a activat între 1995 și 2001, revenind ulterior pe scenă începând cu anul 2017. În ultimii ani, actorul a rămas prezent în producții importante, fiind considerat un nume apreciat al scenei teatrale clujene.

Pe lângă activitatea din teatru, Ioan Isaiu a devenit cunoscut publicului larg prin aparițiile din televiziune, fiind distribuit în seriale și telenovele de succes precum „Aniela”, „Iubire și Onoare”, „Secretul Mariei” sau „Vocea Inimii”.

De-a lungul timpului, acesta a colaborat și la diverse proiecte de film, emisiuni TV și producții independente, implicându-se inclusiv în activități de scenaristică și prezentare.

Colegii de breaslă îl descriu ca pe un actor versatil, capabil să se adapteze atât rolurilor dramatice, cât și celor din producțiile comerciale de televiziune.

