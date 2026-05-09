Camelia Pătrășcanu ne spune care este zodia care se îmbogățește în luna mai: „Venus le aduce bani ‘fără efort’!”

Astroloaga Camelia Pătrășcanu a dezvăluit care este zodia care se îmbogățește în luna mai. Ea a spus că această zodie va câștiga sume mari de bani fără efort și că viața ei se va schimba radical.

Astroloaga a spus că cea mai norocoasă zodie în luna mai este Gemeni. Aceasta a declarat că Gemenii vor avea parte de noroc, bani, surprize și de conexiuni speciale.

Zodia care se îmbogățește în luna mai

„Gemenii sunt sfătuiți sa plece urechea la ce spun vârstnicii despre domeniul în care ei vor să aibă parte de o reușită și pot apela la prietenii mai vechi pentru a pune o vorbă pentru ei. Prima jumătate a lunii este foarte ofertantă pentru conexiuni și pentru relații, dar poate aduce și șanse, oportunități și noroc. A doua jumătate a lunii le spune să fie liniștiți și să intervină cât mai puțin. Este indicat să fie discreți și răbdători și să aibă încredere că lucrurile se pot desfășura fără intervenția lor într-un sens benefic pentru ei. În a doua jumătate a lunii mai, Venus intră în Rac, un semn al banilor pentru ei”, a spus astroloaga Camelia Pătrășcanu.

Altă zodie care va da lovitura

Astroloaga a mai spus că Scorpionii vor avea parte de o lună dinamică. Aceasta a declarat că Scorpionii vor fi un model pentru ceilalți în luna mai și că vor câștiga sume mari de bani.

„În mai, Scorpionii vor munci de la începutul lunii. Ei vor trage foarte tare pentru că au obiective foarte clare. Se vor ține de cuvânt și vor face treabă foarte bună. Vor fi primii care se vor mobiliza și vor fi un model pentru ceilalți. Este rândul loc acum să se mobilizeze. În a doua jumătate a lunii mai pot veni câștigurile”, a mai spus astroloaga.

Zodia care se va axa pe farmecul personal

Camelia Păstrășcanu a anunțat și ce îi așteaptă pe Săgetători în luna mai. Spre deosebire de Gemeni și Scorpioni, Săgetătorii vor avea parte de mai mult timp liber. Ei nu se vor axa pe bani și carieră, ci pe farmecul personal.

„Săgetătorii vor avea energie în luna mai. Ei vor ține mult la timpul lor liber și vor încerca să nu își încarce programul. Aceștia vor spune tot ce vor și ce nu vor. În a doua jumătate a lunii vor fi mai pragmatici și își vor vedea interesul. Ei îi vor surprinde pe cei din jur și vor fi foarte fermecători. Farmecul personal nu trebuie neglijat de Săgetări în luna mai”, a explicat astroloaga.

