Codruța Filip, mai îndrăgostită decât Valentin Sanfira? Detaliul care a atras atenția fanilor

După opt ani în care au fost unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri din showbiz, relația dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip se pare că trece printr-un moment de criză. Vestea despărțirii a surprins întreaga lume, mai ales că până de curând păreau un cuplu stabil, unit și discret.

Primele semne de răcire ar fi apărut în perioada în care Codruța Filip a participat la emisiunea „Desafío: Aventura”, filmată în Thailanda. Artista a lipsit din țară timp de mai bine de două luni, între octombrie și noiembrie, iar întoarcerea concurenților a avut loc abia în decembrie. Această perioadă de separare prelungită pare să fi afectat dinamica cuplului, care anterior se remarca prin afecțiunea constantă și gesturile tandre arătate atât în viața privată, cât și pe rețelele sociale.

Codruța Filip, mai îndrăgostită decât Valentin Sanfira?

Pe parcursul relației, Valentin Sanfira și Codruța Filip au fost extrem de activi în mediul online, transformând conturile lor de social media în vitrine ale iubirii pe care o împărtășeau. Interacțiunile lor publice au atras atenția fanilor, care apreciau autenticitatea și afecțiunea manifestată prin postări, fotografii și momente surprinse împreună. Cu toate acestea, după întoarcerea Codruței Filip din Thailanda, cuplul nu a mai fost văzut în public, iar aparițiile comune au devenit tot mai rare, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la viitorul relației lor.

Din ceea ce reiese din postările de pe rețelele sociale, se pare că în perioada în care Codruța Filip a fost plecată la filmările emisiunii, ea a manifestat o mai mare deschidere afectivă, postările ei de la întoarcerea acasă fiind încărcate de emoție și dragoste pentru Valentin Sanfira.

La întoarcerea ei acasă, în decembrie 2025, gesturile au continuat să arate afecțiune, însă observatorii au remarcat un contrast subtil: declarația scrisă de Valentin pe social media a fost mai scurtă și mai concisă decât cea a Codruței, ceea ce a sugerat că entuziasmul lui public era mai reținut.

„Dorul tău ne-a secat. Bine ai venit acasă iubireeee❗️❤️”, a scris Valentin atunci.

„Doamne, cât de dor mi-a fost de tine, dragoste! Cât de dor mi-a fost de familia mea frumoasă! VĂ IUBESC ENORM! ❤️”, a fost răspunsul ei.

La aeroport, atunci când Valentin a venit să o întâmpine, atenția sa părea împărțită, se uita de mai multe ori spre persoana care filma momentul, în timp ce Codruța părea mai concentrată pe întâlnirea cu el.

CITEȘTE ȘI: Valentin Sanfira a aflat din CANCAN.RO că soția l-a părăsit: „Eu de ce nu știam?!”

Cele 3 semne care au anunțat divorțul. Ce s-a întâmplat între Codruța și Valentin Sanfira, în ultimele 4 săptămâni