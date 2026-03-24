Cele 3 semne care au anunțat divorțul. Ce s-a întâmplat între Codruța și Valentin Sanfira, în ultimele 4 săptămâni

În ultimele săptămâni, fanii au observat schimbări semnificative în comportamentul public al cuplului Codruța Filip și Valentin Sanfira, ceea ce a generat speculații legate de o posibilă separare. Cântăreața a făcut modificări care au atras imediat atenția urmăritorilor, iar fanii au început să interpreteze aceste gesturi ca indicii ale unei crize în cuplu.

Codruța Filip și Valentin Sanfira au fost considerați unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Chiar dacă, în general, au preferat să-și păstreze viața personală departe de ochii publicului, atenția fanilor a fost constantă, mai ales pentru că ambii sunt artiști și obișnuiau să apară împreună la diverse evenimente. Codruța a atras privirile și în timpul participării sale la competiția Desafio, însă, după întoarcerea din Thailanda, au început să apară semne că relația lor s-ar fi confruntat cu dificultăți pe plan personal.

Cele 3 semne care au anunțat divorțul celor doi

Primul semn vizibil a fost modificarea numelui Codruței Filip pe platformele de socializare. Aceasta și-a schimbat numele din „Codruța Sanfira Filip” în cel pe care îl folosea înainte de căsătorie. Pentru fani, gestul a fost interpretat ca o separare simbolică între viața personală și cea de cuplu. Schimbarea de nume a fost un indiciu clar că artista se concentrează mai mult asupra propriei identități și începe o nouă etapă în viața sa, independentă de partenerul său.

Un alt semn care a atras atenția fanilor a fost absența imaginilor comune pe rețelele de socializare. În ultimele săptămâni, cei doi nu au mai postat fotografii împreună, iar aparițiile publice comune au devenit rare. Atât Codruța Filip, cât și Valentin Sanfira au ales să se concentreze pe carierele proprii, participând mai des la evenimente separate. Această distanțare vizibilă între activitățile lor publice a alimentat speculațiile fanilor că relația lor ar fi trecut printr-o schimbare importantă.

Un alt element observat de urmăritori a fost comportamentul lor în contexte tradiționale de cuplu. La începutul acestei luni, de Ziua Femeii, Valentin Sanfira nu i-a oferit Codruței Filip flori, cum obișnuia în fiecare an. Absența acestui gest, atât de așteptat de fani, a fost percepută ca un indiciu că relația dintre cei doi nu mai este la fel de apropiată sau armonioasă ca înainte.

NU RATA – Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta așa multă tristețe”

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Codruța Filip, după ce s-a întors de la Desafio: Aventura: ”Nu a fost zi să nu plâng!”