Valentin Sanfira își plânge de milă după divorțul de Codruța: „Când se face 12:00 fix..”

Lumea muzicii populare din România a fost luată prin surprindere de anunțul despărțirii unuia dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz: Valentin Sanfira și Codruța Filip au decis să încheie mariajul după opt ani de viață împreună. Deși în fața publicului păreau uniți și echilibrați, realitatea din spatele reflectoarelor a fost alta, iar ruptura lor a devenit un subiect tot mai discutat.

În ultimele săptămâni, artistul a postat pe rețelele sociale mesaje care lasă impresia că traversează o perioadă emoțională delicată. Fotografiile și gândurile împărtășite recent arată că muzica rămâne pentru el locul în care se refugiază și își găsește liniștea.

Valentin Sanfira își plânge de milă după divorțul de Codruța

Acum, Sanfira a revenit cu un nou mesaj încărcat de subînțeles. Artistul a publicat pe Facebook un story în care apare singur, iar pe fundal a ales câteva versuri care au stârnit imediat reacții:

“Când se face 12:00 fix Am să ridic un pahar Pentru tot ce mi-a fost scris Și dulce, dar și amar Încă unul pentru toți Cei ce m-au lăsat”.

Postarea a fost interpretată de mulți drept o referire directă la perioada dificilă prin care trece după divorț, mai ales că nu este prima dată când cântărețul folosește versuri pentru a transmite stări personale.

Cu câțiva ani înainte de separare, numele lui a fost intens asociat în presă cu Cosmina Adam, colega sa de scenă de la Orchestra „Rapsodia Vasluiului”. Deși niciunul dintre ei nu a confirmat vreodată o relație, zvonurile au circulat constant, alimentate de aparițiile lor comune și de interesul publicului pentru viața lor privată. În acea perioadă, orice gest al artistului era analizat în detaliu.

Nu este prima oară când Valentin Safira adoptă o astfel de abordare

Exact atunci, Sanfira a distribuit pe rețelele de socializare melodia „Te-ai aruncat la altu-n brațe”, un cântec cu versuri despre trădare și dezamăgire. Postarea a atras atenția și mai mult pentru că artistul a adăugat un mesaj care a ridicat numeroase semne de întrebare:

„Pentru că iubiţi acest cântec şi pentru că v-aţi regăsit mulţi în el, vi-l dăruiesc din inimă! Am fost întrebat dacă chiar am trăit în realitate ce cânt… răspund cu sinceritate …DA!”. Declarația a fost interpretată ca o confirmare indirectă că trecea printr-o situație complicată, chiar dacă nu a oferit detalii suplimentare.

Acum, după divorț, Sanfira pare să revină la același tip de comunicare: mesaje scurte, criptice, încărcate emoțional, care lasă loc interpretărilor.

CITEŞTE ŞI: Motivul real pentru care Valentin Sanfira şi Codruţa Filip nu au avut copii: ”Am o poveste în spate”

Valentin Sanfira mai poartă sau nu verigheta? Avem imaginea! Codruța a renunțat deja la ea