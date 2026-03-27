Motivul real pentru care Valentin Sanfira şi Codruţa Filip nu au avut copii: ”Am o poveste în spate”

Valentin Sanfira a abordat, în urmă cu ceva timp, tema delicată a copiilor în căsnicia cu artista Codruța Filip. Declarațiile au fost făcute înainte ca aceasta să anunțe oficial divorțul, iar atunci interpretul sublinia că, deși își doreau o familie, astfel de lucruri nu depind întotdeauna de voința lor.

Cei doi artiști au fost căsătoriți timp de patru ani și au format un cuplu apreciat în muzica populară, atât în viața personală, cât și pe scenă. Până în prezent, Valentin Sanfira nu a oferit reacții ample după anunțul separării, însă a transmis că a fost surprins de faptul că vestea a fost făcută publică de fosta sa soție.

Motivul pentru care Valentin Sanfira şi Codruţa Filip nu au avut copii

Întrebat despre posibilitatea de a deveni tată, artistul a ales un ton rezervat și a evitat detaliile intime, explicând că astfel de momente nu pot fi forțate și depind de un context potrivit.

„Eu… știi că am o poveste în spate de la părinții mei. Cât de greu se fac copiii și că nu vin când ne dorim. E o întrebare destul de personală și delicată. Nu e cazul. Suntem foarte sănătoși, mulțumim lui Dumnezeu. Dar copiii vin când vrea Dumnezeu, nu programați. Nu vrem să accelerăm lucrurile. Nu suntem nici foarte în vârstă ca să avem o problemă de genul ăsta. Consider că lucrurile vin, și mai ales copiii, atunci când trebuie să vină. Copiii vin, poate, și când avem noi nevoie de ei. Trebuie să ai o anumită experiență ca să devii părinte’, a explicat acesta.

Mărturisirile lui Valentin Sanfira

Valentin Sanfira a vorbit, de asemenea, despre experiențele dificile prin care au trecut părinții săi înainte de a-l avea pe el și pe frații săi. Artistul a povestit că familia sa s-a confruntat cu probleme medicale și numeroase tratamente înainte ca mama lui să poată rămâne însărcinată.

„Părinții mei nu au putut să facă copii o perioadă destul de lungă. Au tot făcut tratamente, mama a făcut multe tratamente pentru a putea avea copii, medicii îi spuneau că o să aibă, dar mai greu. După o perioadă au renunțat. L-au înfiat pe fratele meu, la două săptămâni l-au luat din spital. A fost abandonat la naștere. Mama lui a venit doar să semneze. După 2 ani, mama a rămas însărcinată cu fratele meu mijlociu, Alin, și la patru ani diferență am venit și eu”, declara Valentin Sanfira, în urmă cu ceva timp.

CITEŞTE ŞI: Valentin Sanfira a fost înșelat. Cântărețul a recunoscut tot: „Te-ai aruncat la altu-n brațe!”

Valentin Sanfira mai poartă sau nu verigheta? Avem imaginea! Codruța a renunțat deja la ea