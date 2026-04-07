Ce scrie în certificatul de divorț al Codruței Filip și al lui Valentin Sanfira, de fapt. Cântăreața l-a adus la podcast, la Cătălin Măruță

Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira continuă să genereze controverse, mai ales după ce artista a decis să aducă în fața publicului certificatul de divorț, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

Documentul, semnat în fața notarului, arată clar că separarea a avut loc pe 2 martie 2026, însă situația a devenit tensionată după ce Valentin Sanfira ar fi negat că mariajul lor s-a încheiat.

Ce scrie în certificatul de divorț al Codruței Filip și al lui Valentin Sanfira, de fapt

Momentul în care actul a fost prezentat în emisiune a stârnit numeroase reacții, iar discuția dintre Măruță și Codruța a scos la iveală detalii importante despre ruptura dintre cei doi.

În timpul podcastului, Cătălin Măruță a deschis subiectul direct, arătând documentul și spunând:

„Aici e declarația voastră de la notar.”

Codruța Filip a confirmat imediat:

„Da, e certificatul de divorț.”

Prezentatorul a continuat, subliniind data exactă a separării:

„E certificatul de divorț din 2 martie 2026. Cu acest certificat, pe care îl prespun că îl are și Valentin, el a negat că voi ați fi divorțați.”

Cântăreața l-a adus la podcast, la Cătălin Măruță

Declarația a ridicat semne de întrebare, mai ales în contextul în care actul oficial arată clar că procedura a fost finalizată. Codruța Filip a reacționat vizibil afectată de situație și a ridicat o întrebare care a devenit rapid virală:

„Și acum eu te întreb. E normal să procedezi așa? Având în vedere că noi am semnat un divorț pe 2 martie, tu cum poți să spui că nu știi de nicio despărțire?”

Artista a lăsat de înțeles că nu doar ruptura în sine a fost dificilă, ci și modul în care fostul ei soț ar fi ales să gestioneze comunicarea publică. Cătălin Măruță a continuat analiza documentului, punctând un detaliu esențial:

„Aici scrie numele după divorț. Fostul soț Sanfira, fosta soție Filip, și e semnat în fața notarului.”

Acest pasaj confirmă fără echivoc faptul că procedura a fost finalizată legal, iar ambii foști parteneri au fost prezenți la notar pentru semnarea actelor.

