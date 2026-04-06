Valentin Sanfira, la un pas de moarte. Cătălin Măruță a confirmat totul. Cum a reacționat Codruța Filip

Recent, Codruța Filip a fost invitată în cadrul podcast-ului realizat de Cătălin Măruță, unde a făcut mai multe dezvăluiri despre relația, dar și divorțul de Valentin Sanfira. Printre altele, cei doi au vorbit și despre momentul în care cântărețul a fost la doar un pas de moarte. La vremea respectivă, Codruța Filip a fost trup și suflet lângă soțul său și a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a-l ajuta. Cătălin Măruță a spus totul.

În vara anului 2023, Valentin Sanfira trecea printr-un moment extrem de dificil. Alături de soția lui și de câțiva prieteni, acesta plecase în vacanță în Italia. Însă, totul s-a transformat rapid într-o amintire de groază. Artistul a fost implicat într-un accident rutier sever. În urma celor întâmplate a fost nevoit să rămână în scaun cu rotile timp de o lună.

Valentin Sanfira, la un pas de moarte

În momentul în care s-a produs accidentul, Valentin Sanfira se afla pe un scuter. A încercat să evite un alt vehicul și a fost ulterior aruncat pe asfalt, iar scuterul i-a căzut direct pe picior. A ajuns de urgență la spital, însă aici a avut parte de o surpriză.

Sistemul medical din Italia este diferit de cel din România și deși Valentin Sanfira era victima unui accident, situația lui nu a fost considerată una urgentă. Zile întregi a fost lăsat cu piciorul rupt, iar medicii refuzau să îl opereze. Se pare că acesta a fost la un pas de moarte, iar cea care s-a zbătut pentru el a fost chiar Codruța Filip. A făcut tot ce a putut pentru a îi convinge pe medici.

„Cătălin Măruță: Când a avut accidentul, în vacanță, nu am văzut niciodată un om care să plângă și să sufere ca tine! Stăteai cu el în spital și erai distrusă, îmi aduc aminte. A fost la un pas să-și piardă viața. Codruța Filip: Două săptămâni am stat pe holurile spitalului și m-am rugat de doctori să îl opereze. Știi povestea – nu voiau. Eu am plâns pe la uși și am cerut să fie ascultat și să îl facă bine”, a mărturisit Codruța Filip, în cadrul podcast-ului.

