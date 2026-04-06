Unde locuiește acum Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira: ”Doar cu hainele am plecat”

Cel mai recent și răsunător divorț din showbiz este cel dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira. Despărțirea celor doi a șocat pe toată lumea, iar acum artista a făcut noi dezvăluiri despre separare. Se pare că aceasta nu și-a dorit nimic în urma divorțului. A lăsat totul și a plecat. Unde locuiește acum Codruța Filip?

Codruța Filip a luat prin surprindere pe toată lumea anunțând despărțirea de Valentin Sanfira. Aceștia aveau o relație de aproximativ opt ani, iar în anul 2022 și-au unit destinele și în mod oficial. Deși părea că relația lor este una solidă, se pare că s-a ajuns la divorț, iar acesta a fost unul extrem de dureros, cel puțin pentru Codruța Filip.

Unde locuiește acum Codruța Filip?

Atunci când a înțeles că mariajul ei s-a terminat, lumea Codruței Filip s-a destrămat. Aceasta a fost dezamăgită de cum s-au întâmplat lucrurile și nu a mai interesat-o de nimic. A lăsat totul în urmă și a plecat. După divorțul cu Valentin Sanfira nu s-a ales cu nimic. A plecat din casa în locuiau doar cu hainele ei.

După ce a părăsit căminul conjugal, Codruța Filip și-a luat viața în propriile mâini. Aceasta locuiește acum într-un apartament în care stă cu chirie și chiar și-a cumpărat și o mașină nouă.

„Eu am fost cea care a plecat de acasă. De la începutul anului nu mai stăm împreună pentru că eu imediat după ce m-am întors din competiție și mi-a clarificat niște lucruri și am descoperit niște lucruri am plecat. Era pe numele lui casa, Valentin o cumpărase dinainte. Bineînțeles că am muncit și eu enorm în casa respectivă. Că în 7 ani de zile e evident că investești. Dar există momente în viață în care lucrurile materiale sunt pe ultimul loc. (…) Nu mi-a păsat de absolut nimic. Nu m-a interesat că plec doar cu hainele. Că doar cu hainele am plecat. Nu m-a interesat absolut nimic. (…) Într-un apartament, cu chirie (n.r. unde locuiește acum). Și mi-am luat și mașină nouă”, a mărturisit Codruța Filip, în cadrul podcast-ului realizat de Cătălin Măruță.

CITEȘTE ȘI:

„Mi-a venit să vomit.” Momentul care a convins-o pe Codruța Filip să divorțeze de Valentin Sanfira

Codruța Filip a recunoscut motivul divorțului: „Când m-am întors de la Desafio, am găsit..”