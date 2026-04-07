Test IQ cu profa Loredana de la Survivor | După o ieftinire cu 10%, un rucsac costă 180 lei. Aflați prețul inițial al rucsacului

De: Denisa Crăciun 07/04/2026 | 08:47
Este marți, iar dacă nu te-ai dezmeticit încă după ziua de luni, CANCAN.RO te provoacă la un test de IQ. Și nu oricum, ci un exercițiu de matematică propus chiar de profa Loredana de la Survivor.

Este momentul perfect pentru a-ți antrena mintea. Loredana Pălănceanu este cea mai cunoscută profesoară de matematică de pe platforma TikTok. Ea a participat și la emisiunea Survivor, iar acum s-a întors și este gata să te pună la încercare. Ea a postat pe pagina sa, ca de fiecare dată, un exercițiu de matematică. Aceasta a făcut rezolvarea și i-a îndemnat pe urmăritorii săi să dea răspunsul corect. Același lucru îl vom face și noi.

Testele de acest tip nu doar că îți antrenează mintea, dar îți testează gândirea, capacitatea de a observa și de a fi spontan. Matematica este o materie exactă, deci trebuie să fii atent pentru că există doar un răspuns corect. Crezi că te descurci la numere și la calcule? Hai să vedem! Exercițiul sună așa: După o ieftinire cu 10%, un rucsac costă 180 de lei. Aflați prețul inițial al rucsacului.

Rezolvarea

Dacă ai reușit să faci acest exercițiu de matematică: felicitări. Cei care au întâmpinat probleme, CANCAN.RO vă va da răspunsul. Așadar, prețul inițial al rucsacului este de 200 de lei. Dacă vrei să faci mai multe teste de acest fel, ele sunt la un click distanță. De asemenea, testele IQ, deși sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane, pot fi făcute și acasă pentru antrenarea creierului.

Testele de inteligență se regăsesc și sub alte forme, precum teste de logică, diferențe, identificarea unei greșeli, completarea numerelor sau cuvintelor și multe altele. Nivelul de inteligență este clasificat pe mai multe categorii: IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

