Mesaj dur de la Kremlin. Vladimir Putin trece la pasul următor

De: Emanuela Cristescu 23/05/2026 | 09:59
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a lansat noi acuzații la adresa Ucrainei, susținând că aceasta ar pregăti operațiuni militare împotriva teritoriului rus folosind infrastructura unui stat membru NATO, mai exact Letonia.

Liderul de la Kremlin a lăsat de înțeles că Moscova ar putea răspunde militar fără a ține cont de apartenența Letoniei la NATO.

Vladimir Putin a făcut noi acuzații grave

Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a transmis că Ucraina ar planifica atacuri asupra unor regiuni din Rusia, utilizând inclusiv facilități logistice și spațiale din statele baltice. În aceeași linie, oficialii ruși susțin că ar exista planuri de lansare a unor drone de pe teritoriul leton, acuzații care nu au fost confirmate de surse independente.

În retorica Moscovei, aceste presupuse acțiuni sunt prezentate drept „amenințări directe”, iar conducerea rusă insistă că deține date precise despre locații și infrastructuri implicate. Mai mult, în discursul oficial, se sugerează că NATO nu ar putea împiedica un eventual răspuns al Rusiei dacă astfel de atacuri s-ar materializa.

 

Autoritățile de la Riga au respins ferm acuzațiile venite din partea Moscovei. Ministrul de externe al Letoniei a calificat afirmațiile drept parte a unei campanii de dezinformare. El a spus că teritoriul leton nu este folosit pentru operațiuni militare împotriva Rusiei și că astfel de scenarii sunt complet nefondate.

Care este miza reală

Analiștii de politică externă consideră că astfel de mesaje publice fac parte dintr-o strategie mai amplă de presiune și intimidare. În opinia experților în securitate, astfel de declarații sunt menite să testeze reacția NATO și să mențină tensiunea ridicată pe flancul estic al Alianței.

Aceștia susțin că retorica Moscovei se încadrează într-un tipar deja cunoscut, în care acuzațiile de „operațiuni sub steag fals” și avertismentele militare sunt folosite pentru a crea incertitudine și presiune diplomatică. În paralel, există evaluări din partea unor state baltice care indică, dimpotrivă, riscuri legate de posibile acțiuni de sabotaj venite dinspre Federația Rusă.

