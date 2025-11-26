Cum a supraviețuit Vladimir Putin unei tentative de asasinat cu agenți neurotoxici. S-a întâmplat chiar înainte de discuția cu Donald Trump

Războiul dintre Rusia și Ucraina continuă, iar Vladimir Putin nu pare dispus să lase armele jos. Însă, pe lângă lupta de pe front, acesta trebuie să fie tot mai atent și la cei care îl înconjoară. Se pare că nu mai are chiar atât de mulți susținători, iar recent a fost ținta unui tentative de asasinat cu agenți neurotoxici. Cum a reușit totuși să scape?

Potrivit presei internaționale, cu doar câteva săptămâni înainte de o întrevedere programată cu președintele Donald Trump, pentru a pune capăt războiului din Ucraina, Vladimir Putin a supraviețuit unei încercări secrete de a-l elimina cu o neurotoxină mortală. Tentativa de asasinat a fost dezvăluită de serviciile de informații.

Cum a supraviețuit Vladimir Putin unei tentative de asasinat

Se pare că agenților DGSE li s-a spus că aceia care fac conspirații la Kremlin au decis să-l elimine pe Putin și au încercat să îl otrăvească. Acesta este expert în arte marțiale, așa că mâneca echipamentului său de judo a fost acoperită cu agentul neurotoxic Noviciok – arma chimică preferată de agenții ruși și aceeași utilizată împotriva liderului opoziției, Alexei Navalnîi, în august 2020.

Complotul pentru asasinarea lui Vladimir Putin a eșuat însă. Partenerul lui de antrenament – acum decedat – a fost cel care a îmbrăcat echipamentul de judo otrăvit, în locul țintei vizate.

Creierul operațiunii de asasinare a fost un magnat cu legături în domeniile bancar, petrolier și high-tech, spune un specialist în informații. Deși după tentativa de asasinat mânia lui Vladimir Putin a fost mare, magnatul a reușit să scape și se află acum în Europa de Vest, sub protecția serviciului francez de informații externe DGSE.

În urma celor întâmplate, Vladimir Putin a ordonat represalii brutale împotriva oricui suspectat vag că ar fi fost implicat în complot și a dispus execuții secrete ale unor oficiali militari, birocrați și oligarhi „indiferent de dovezi”.

„Putin are în continuare o țintă pe spate – în ciuda tentativei de asasinat eșuate. Cabalul era format din oligarhi, consilieri militari de nivel mediu și spioni de rang înalt care nu erau mulțumiți de starea economiei ruse nici măcar înainte ca aceasta să se prăbușească după invazia din Ucraina. Știau că Putin era hotărât să pornească războiul și că iluziile sale de grandoare le vor pune în pericol toate averile”, a declarat o sursă din serviciile de informații.

Modurile BIZARE în care China și Rusia spionează Silicon Valley. Nimeni nu s-ar fi gândit la asta: femeile sunt implicate

Donald Trump l-a somat pe Volodimir Zelenski! Mai are 6 zile la dispoziție: „Va trebui să accepte planul meu”