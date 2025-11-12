Acasă » Știri » Vladimir Putin ar fi grav bolnav! Semnele de pe corpul său sunt vizibile, lumea întreagă vorbește despre asta

Vladimir Putin ar fi grav bolnav! Semnele de pe corpul său sunt vizibile, lumea întreagă vorbește despre asta

De: Mirela Loșniță 12/11/2025 | 07:51
Vladimir Putin ar fi grav bolnav! Semnele de pe corpul său sunt vizibile, lumea întreagă vorbește despre asta
Vladimir Putin/ sursă foto: Profimedia

Vladimir Putin ar fi grav bolnav, potrivit noilor imagini controversate care au stârnit îngrijorare în toată lumea. Mâinile președintelui rus au atras atenția tuturor, după ce au apărut imagini recente în care liderul de la Kremlin pare să aibă grave probleme de sănătate. Ce l-ar fi dat de gol – vedeți în articol!

Mâinile lui Vladimir Putin arată destul de rău în ultima vreme – lucru care i-a făcut din nou pe oameni să se întrebe dacă Putin se confruntă cu probleme grave de sănătate. Liderul rus și-a arătat mâinile în fața camerelor de filmat în timpul unei întâlniri recente cu experta în sănătate de 22 de ani, Yekaterina Leșcinskaia, pentru a discuta despre posibilitatea interzicerii vânzării țigărilor electronice în fostul spațiu sovietic.

Vladimir Putin ar fi grav bolnav!

În imagini se poate observa cum Vladimir Putin își strânge pumnii în timp ce ascultă prezentarea tinerei, iar degete umflate,  venele proeminente și pielea încrețită dau de bănuit că acesta se confruntă cu probleme grave de sănătate.

Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

După terminarea discursului, Leșcinskaia i-a strâns mâna liderului rus fără nicio ezitare. Nu este pentru prima dată când sănătatea lui Vladimir Putin devine subiect de discuție. În luna august zvonurile despre deteriorarea sănătății lui Putin s-au răspândit rapid, după ce o altă filmare l-a surprins pe acesta tremurând în timpul unei întâlniri cu președintele american Donald Trump, în cadrul summitului desfășurat în Alaska.

În acele imagini, liderul de la Kremlin părea puțin agitat, iar picioarele și mâinile tremurau vizibil. Aceste lucruri au ridicat semne de întrebare cu privirea la starea sa de sănătate reală.

Scandal monstru între Donald Trump și Volodimir Zelenski! Președintele SUA s-a enervat și a început să înjure

Fiul cel mic al lui Donald Trump a fost propus pentru o funcție de conducere a platformei TikTok

Tags:
Iți recomandăm
Tragedie aviatică de proporții: 20 de victime. Imagini cu avionul care s-a prăbușit
Showbiz internațional
Tragedie aviatică de proporții: 20 de victime. Imagini cu avionul care s-a prăbușit
Influencerița care a mințit că suferă de o boală nemiloasă pentru a primi bani a fost prinsă. Cum a fost dată de gol
Showbiz internațional
Influencerița care a mințit că suferă de o boală nemiloasă pentru a primi bani a fost prinsă. Cum…
Tânără obligată să se prostitueze s-a sinucis în Austria. Doi suspecți, reținuți de procurorii DIICOT
Mediafax
Tânără obligată să se prostitueze s-a sinucis în Austria. Doi suspecți, reținuți de...
Bancul de miercuri | Ce se întâmplă dacă bagi cardul de sănătate în bancomat
Gandul.ro
Bancul de miercuri | Ce se întâmplă dacă bagi cardul de sănătate în...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după...
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
Digi24
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră...
Ce pedeapsă a primit un român care a furat două perechi de șosete în Italia / „Îmi cer scuze, îmi era frig”
Mediafax
Ce pedeapsă a primit un român care a furat două perechi de șosete...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Click.ro
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
VIDEO Momentul în care un pod recent inagurat în China, lung de 758 de metri, se prăbușește
Digi 24
VIDEO Momentul în care un pod recent inagurat în China, lung de 758 de metri,...
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
Digi24
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar...
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată în România
go4it.ro
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată...
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Bancul de miercuri | Ce se întâmplă dacă bagi cardul de sănătate în bancomat
Gandul.ro
Bancul de miercuri | Ce se întâmplă dacă bagi cardul de sănătate în bancomat
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Loredana s-a ”rupt” pe manelele lui Sorin Copilul de Aur. Imaginile care au devenit virale
Loredana s-a ”rupt” pe manelele lui Sorin Copilul de Aur. Imaginile care au devenit virale
Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Nidia a făcut anunțul
Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Nidia a făcut anunțul
Răsturnare de situație! Dani Mocanu ar fi fost ridicat chiar de acasă! Nu s-a ascuns nicio secundă
Răsturnare de situație! Dani Mocanu ar fi fost ridicat chiar de acasă! Nu s-a ascuns nicio secundă
Antena 1 a modificat premiul Asia Express! Suma colosală pe care o încasează câștigătorii emisiunii ...
Antena 1 a modificat premiul Asia Express! Suma colosală pe care o încasează câștigătorii emisiunii din 2025
Tragedie aviatică de proporții: 20 de victime. Imagini cu avionul care s-a prăbușit
Tragedie aviatică de proporții: 20 de victime. Imagini cu avionul care s-a prăbușit
Ce i-a șoptit Olga Barcari la ureche lui Alexandru Ion, după ce a fost dată afară de la Asia Express. ...
Ce i-a șoptit Olga Barcari la ureche lui Alexandru Ion, după ce a fost dată afară de la Asia Express. Toți au început să râdă
Vezi toate știrile
×