Vladimir Putin ar fi grav bolnav! Semnele de pe corpul său sunt vizibile, lumea întreagă vorbește despre asta

Vladimir Putin ar fi grav bolnav, potrivit noilor imagini controversate care au stârnit îngrijorare în toată lumea. Mâinile președintelui rus au atras atenția tuturor, după ce au apărut imagini recente în care liderul de la Kremlin pare să aibă grave probleme de sănătate. Ce l-ar fi dat de gol – vedeți în articol!

Mâinile lui Vladimir Putin arată destul de rău în ultima vreme – lucru care i-a făcut din nou pe oameni să se întrebe dacă Putin se confruntă cu probleme grave de sănătate. Liderul rus și-a arătat mâinile în fața camerelor de filmat în timpul unei întâlniri recente cu experta în sănătate de 22 de ani, Yekaterina Leșcinskaia, pentru a discuta despre posibilitatea interzicerii vânzării țigărilor electronice în fostul spațiu sovietic.

Vladimir Putin ar fi grav bolnav!

În imagini se poate observa cum Vladimir Putin își strânge pumnii în timp ce ascultă prezentarea tinerei, iar degete umflate, venele proeminente și pielea încrețită dau de bănuit că acesta se confruntă cu probleme grave de sănătate.

După terminarea discursului, Leșcinskaia i-a strâns mâna liderului rus fără nicio ezitare. Nu este pentru prima dată când sănătatea lui Vladimir Putin devine subiect de discuție. În luna august zvonurile despre deteriorarea sănătății lui Putin s-au răspândit rapid, după ce o altă filmare l-a surprins pe acesta tremurând în timpul unei întâlniri cu președintele american Donald Trump, în cadrul summitului desfășurat în Alaska.

Putin spoke to the Russian security council. He made his usual remarks about the West being „destructive” for „dialogue between nuclear countries,” promised that Russia is ready to respond to any „strategic threats” etc. But what is happening to his shoulders? pic.twitter.com/AMCT2QHYuo — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 22, 2025

În acele imagini, liderul de la Kremlin părea puțin agitat, iar picioarele și mâinile tremurau vizibil. Aceste lucruri au ridicat semne de întrebare cu privirea la starea sa de sănătate reală.

