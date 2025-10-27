Vladimir Putin a băgat frica în America și Europa! Noua lui armă nucleară este unică în lume, la ora actuală

Vladimir Putin a dezvăluit că armata sa a testat cu succes o nouă rachetă nucleară. Prin organizarea de exerciții nucleare și lăudându-se cu testarea cu succes a unei rachete de croazieră cu propulsie atomică (denumită ”Burevestnik” – ”Cernobâlul zburător”), Vladimir Putin le reamintește americanilor că racheta sa a fost concepută în așa fel încât va putea ocoli sistemul de apărare aerian.

Duminică, 26 octombrie 2025, Putin le-a reamintit aliaților occidentali ai Kievului și SUA despre arsenalul său nuclear. Putin a vorbit prima dată dată despre existența rachetei ”Burevestnik” într-un discurs din 2018, împreună cu alte câteva arme potențiale, declarând că aceasta va fi capabilă să evite apărarea aeriană.

Puțin se laudă cu o rachetă nucleară

Încă din 2022, odată cu începerea războiului dintre Rusia și Ucraina, Vladimir Putin a vorbit în repetate rânduri de puterea nucleară a Rusiei, declarând că Moscova e pregătită să folosească toate mijloacele pentru a-și proteja interesele de securitate.

”Capacitățile noastre de descurajare nucleară sunt la cel mai înalt nivel. Probabil că nu este o exagerare să spunem că sunt mai avansate decât ale celorlalte state puteri nucleare. Are propulsie nucleară și rază de acțiune nelimitată. Vorbim de armament unic, fără egal în lume”, a spus Vladimir Putin într-un videoclip difuzat de Kremlin.

Aflat în drum spre Japonia, Donlad Trump a reacționat dur atunci când auzit declarațiile lui Putin: ”Nu cred că este potrivit din partea lui Putin să spună așa ceva, apropo. Ar trebui să pună capăt războiului, un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână și care acum se află la al patrulea an. Asta ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”, a spus Donalt Drump.

În completarea liderului rus, Dmitri Peskov, purtătorul său de cuvânt, a subliniat faptul că dezvoltarea de noi sisteme de armament pentru asigurarea securității Moscovei nu ar avea de ce să afecteze relațiile dintre Moscova și SUA.

”Nu există nimic aici care ar putea sau ar trebuit să tensioneze relațiile dintre Moscova și Washington. Rusia lucrează în mod constant pentru a-și asigura propria securitate. Dezvoltarea de noi sisteme de armament, inclusiv cele menționate, are loc tocmai în cadrul acestei misiuni. Asigurarea securității este o problemă vitală pentru Rusia, mai ales pe fondul stării de spirit militariste, pe care o vedem în primul rând, din partea europenilor”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

