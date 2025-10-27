Acasă » Știri » Vladimir Putin a băgat frica în America și Europa! Noua lui armă nucleară este unică în lume, la ora actuală

Vladimir Putin a băgat frica în America și Europa! Noua lui armă nucleară este unică în lume, la ora actuală

De: Irina Vlad 27/10/2025 | 22:05
Vladimir Putin/ sursă foto: Profimedia

Vladimir Putin a dezvăluit că armata sa a testat cu succes o nouă rachetă nucleară. Prin organizarea de exerciții nucleare și lăudându-se cu testarea cu succes a unei rachete de croazieră cu propulsie atomică (denumită ”Burevestnik” – ”Cernobâlul zburător”), Vladimir Putin le reamintește americanilor că racheta sa a fost concepută în așa fel încât va putea ocoli sistemul de apărare aerian.

Duminică, 26 octombrie 2025, Putin le-a reamintit aliaților occidentali ai Kievului și SUA despre arsenalul său nuclear. Putin a vorbit prima dată dată despre existența rachetei ”Burevestnik” într-un discurs din 2018, împreună cu alte câteva arme potențiale, declarând că aceasta va fi capabilă să evite apărarea aeriană.

Puțin se laudă cu o rachetă nucleară

Încă din 2022, odată cu începerea războiului dintre Rusia și Ucraina, Vladimir Putin a vorbit în repetate rânduri de puterea nucleară a Rusiei, declarând că Moscova e pregătită să folosească toate mijloacele pentru a-și proteja interesele de securitate.

”Capacitățile noastre de descurajare nucleară sunt la cel mai înalt nivel. Probabil că nu este o exagerare să spunem că sunt mai avansate decât ale celorlalte state puteri nucleare. Are propulsie nucleară și rază de acțiune nelimitată. Vorbim de armament unic, fără egal în lume”, a spus Vladimir Putin într-un videoclip difuzat de Kremlin.

Orașul din România cu decorațiuni de Crăciun de 800.000 de euro. Cum au reacționat oamenii
Orașul din România cu decorațiuni de Crăciun de 800.000 de euro. Cum au...
Un angajat de la salubritate a demisionat și face bani din sticle reciclate. Ce sumă obține zilnic?
Un angajat de la salubritate a demisionat și face bani din sticle reciclate....

Aflat în drum spre Japonia, Donlad Trump a reacționat dur atunci când auzit declarațiile lui Putin: ”Nu cred că este potrivit din partea lui Putin să spună așa ceva, apropo. Ar trebui să pună capăt războiului, un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână și care acum se află la al patrulea an. Asta ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”, a spus Donalt Drump.

În completarea liderului rus, Dmitri Peskov, purtătorul său de cuvânt, a subliniat faptul că dezvoltarea de noi sisteme de armament pentru asigurarea securității Moscovei nu ar avea de ce să afecteze relațiile dintre Moscova și SUA.

”Nu există nimic aici care ar putea sau ar trebuit să tensioneze relațiile dintre Moscova și Washington. Rusia lucrează în mod constant pentru a-și asigura propria securitate. Dezvoltarea de noi sisteme de armament, inclusiv cele menționate, are loc tocmai în cadrul acestei misiuni.

Asigurarea securității este o problemă vitală pentru Rusia, mai ales pe fondul stării de spirit militariste, pe care o vedem în primul rând, din partea europenilor”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

Scandal monstru între Donald Trump și Volodimir Zelenski! Președintele SUA s-a enervat și a început să înjure

Modurile BIZARE în care China și Rusia spionează Silicon Valley. Nimeni nu s-ar fi gândit la asta: femeile sunt implicate

Tags:
Iți recomandăm
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: peste 10.000 de trandafiri și bar de…
Știri
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: peste…
Cum arată Elena la peste 2 luni de când a născut. Soția lui Ianis Hagi e într-o formă de zile mari!
Știri
Cum arată Elena la peste 2 luni de când a născut. Soția lui Ianis Hagi e într-o formă…
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Mediafax
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca
Gandul.ro
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru...
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală cu sancțiunile impuse Moscovei
Mediafax
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală...
Parteneri
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală totul. Solista a reușit să se vindece
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Click.ro
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare:...
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Digi 24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de...
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt pe lista neagră
Digi24
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt...
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
go4it.ro
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca
Gandul.ro
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: ...
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: peste 10.000 de trandafiri și bar de…
BDLP: ”Ce s-a întâmplat în viața mea a fost real”
BDLP: ”Ce s-a întâmplat în viața mea a fost real”
Cum arată Elena la peste 2 luni de când a născut. Soția lui Ianis Hagi e într-o formă de zile mari!
Cum arată Elena la peste 2 luni de când a născut. Soția lui Ianis Hagi e într-o formă de zile mari!
Doliu pentru Andrei Ștefănescu! Prezentatorul din Antene și-a pierdut tatăl: „I-am promis că vom ...
Doliu pentru Andrei Ștefănescu! Prezentatorul din Antene și-a pierdut tatăl: „I-am promis că vom mai vedea un meci”
Marius Tucă Show începe marți, 28 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
Marius Tucă Show începe marți, 28 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
Scene incredibile! Artista momentului s-a deghizat în bărbat și a intrat incognito într-un spital ...
Scene incredibile! Artista momentului s-a deghizat în bărbat și a intrat incognito într-un spital de stat!
Vezi toate știrile
×