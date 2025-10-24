Modurile BIZARE în care China și Rusia spionează Silicon Valley. Nimeni nu s-ar fi gândit la asta: femeile sunt implicate

Moduri bizare prin care Rusia și China spionează Silicon Valley au ieșit la iveală! Femei tinere sunt implicate în acest joc care poate dura și ani buni. Despre ce este vorba? Află în articol!

Potrivit unor informații care au fost recent făcute publice de publicația The Times, tinere chinezoaice atractive sunt trimise în Silicon Valley pentru a se căsători cu oameni de știință, cu cercetători sau chiar ingineri din domeniul tehnologiei și pentru a-i spiona pe aceștia. Astfel, ele obțin informații extrem de importante despre SUA și le transmit mai departe.

Modurile BIZARE în care China și Rusia spionează Silicon Valley

Acest joc bine gândit merge atât de departe încât unele dintre ele ajung chiar și să le nască copii acestora, doar pentru a reuși să afle secrete importante.

„Nu este escortă, ci patrioată”, a scris sursa menționată.

Elon Musk a reacționat la aceste informații printr-o postare făcută pe platforma X:

If she’s a 10, you’re an asset 💯😂 pic.twitter.com/Fc9twx1BPp — Elon Musk (@elonmusk) October 23, 2025

Aceste femei seduc bărbații din industria tech din SUA și îi abordează pentru a reuși să obțină informații despre părțile vulnerabile ale sistemului informatic și ale securității cibernetice din SUA.

Aceste informatoare au niște identități false și obțin posturi de ingineri, directori executivi și cercetători în Silicon Valley. Mai sunt și cele care pentru a duce planul la capăt reușesc chiar să își întemeieze familii cu țintele lor pentru a obține informații confidențiale.

Spioanele sunt bine antrenate pentru a fi capabile să îi manipuleze pe bărbați și să le câștige încrederea, pentru a extrage secrete din SUA.

