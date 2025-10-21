Scandal monstru între Donald Trump și Volodimir Zelenski! Președintele SUA s-a enervat și a început să înjure

Întâlnire tensionată la Casa Albă! Donald Trump și Volodimir Zelenski și-au aruncat cuvinte grele! Liderul SUA pare că și-a ieșit din minți la ultima întâlnire care a avut loc la Casa Albă. A fost o ceartă de zile mari între Donald Trump și Volodimir Zelensk care s-a lăsat cu multe înjurături și țipete.

Întâlnirea dintre președintele american și cel ucrainean a degenerat de mai multe ori, iar persoanele aflate la fața locului au declarat în cele din urmă că toată discuția s-a transformat într-o ceartă în care cei doi lideri au țipat unul la celălalt, ba mai mult, Trump a înjurat tot timpul.

Decizie neașteptată din partea Donald Trump

Președintele american a aruncat deoparte hărțile frontului din Ucraina, a insistat ca Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas lui Putin și a subliniat de mai multe ori punctele de discuție ale liderului rus din convorbirea lor care a avut loc cu o zi înainte. Deși Trump a aprobat ulterior înghețarea liniilor de front actuale, întâlnirea conflictuală pare să reflecte schimbarea de poziție a președintelui american față de război și disponibilitatea sa de a aproba cererile maximaliste ale lui Putin.

Donald Trump a decis! Președintele a refuzat să dea rachete Tomahawk Ucrainei

Să nu uităm că întâlnirea dintre cei doi a avut loc în contextul în care președintele american încerca să obțină un acord de pace pentru a opri războiul din Ucraina. Zelenski a mers la Casa Albă sperând să-l convingă pe Trump să furnizeze rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, însă acesta a refuzat.

Trump și retorica lui Putin

Trump ar fi preluat aproape integral retorica lui Vladimir Putin, inclusiv afirmația că invazia este doar o operațiune și nu un război. El l-a avertizat pe Zelenski că va pierde războiul. Într-un moment de tensiune maximă Donald Trump ar fi aruncat la o parte hărțile frontului ucrainean, spunând că „s-a săturat să tot vadă aceeași linie roșie” și că „nici nu știe unde e locul acela”.

Se pare că Putin i-ar fi făcut lui Trump o nouă ofertă de pace, prin care Ucraina ar trebui să cedeze regiunile din estul Donbas încă aflate sub controlul său, în schimbul unor mici zone din sudul Ucrainei, precum Herson și Zaporojie. Propunerea reprezintă o concesie minoră față de cea discutată în august, în Alaska, când Putin ceruse ca Ucraina să renunțe complet la Donbas.

Citește și: Donald Trump vs. Emmanuel Macron! Duelul „strângerii de mână” care a devenit viral pe TikTok!

Nu RATA: Gală UFC la Casa Albă, de ziua lui Trump: Conor McGregor, în ring?! ”Este foarte entuziasmat”