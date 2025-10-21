Acasă » Știri » Scandal monstru între Donald Trump și Volodimir Zelenski! Președintele SUA s-a enervat și a început să înjure

Scandal monstru între Donald Trump și Volodimir Zelenski! Președintele SUA s-a enervat și a început să înjure

De: Redacția CANCAN 21/10/2025 | 12:12
Scandal monstru între Donald Trump și Volodimir Zelenski! Președintele SUA s-a enervat și a început să înjure
Președintele SUA Donald Trump discută cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Sursa foto: Profimedia

Întâlnire tensionată la Casa Albă! Donald Trump și Volodimir Zelenski și-au aruncat cuvinte grele! Liderul SUA pare că și-a ieșit din minți la ultima întâlnire care a avut loc la Casa Albă. A fost o ceartă de zile mari între Donald Trump și Volodimir Zelensk care s-a lăsat cu multe înjurături și țipete.

Întâlnirea dintre președintele american și cel ucrainean a degenerat de mai multe ori, iar persoanele aflate la fața locului au declarat în cele din urmă că toată discuția s-a transformat într-o ceartă în care cei doi lideri au țipat unul la celălalt, ba mai mult, Trump a înjurat tot timpul.

Decizie neașteptată din partea Donald Trump

Președintele american a aruncat deoparte hărțile frontului din Ucraina, a insistat ca Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas lui Putin și a subliniat de mai multe ori punctele de discuție ale liderului rus din convorbirea lor care a avut loc cu o zi înainte. Deși Trump a aprobat ulterior înghețarea liniilor de front actuale, întâlnirea conflictuală pare să reflecte schimbarea de poziție a președintelui american față de război și disponibilitatea sa de a aproba cererile maximaliste ale lui Putin.

Donald Trump a decis! Președintele a refuzat să dea rachete Tomahawk Ucrainei

Să nu uităm că întâlnirea dintre cei doi a avut loc în contextul în care președintele american încerca să obțină un acord de pace pentru a opri războiul din Ucraina. Zelenski a mers la Casa Albă sperând să-l convingă pe Trump să furnizeze rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, însă acesta a refuzat.

Cine sunt românii SCUTIȚI de la purtarea centurii de siguranță în autoturisme, în 2025. Ministerul Sănătății a extins lista persoanelor acceptate
Cine sunt românii SCUTIȚI de la purtarea centurii de siguranță în autoturisme, în...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Trump și retorica lui Putin

Trump ar fi preluat aproape integral retorica lui Vladimir Putin, inclusiv afirmația că invazia este doar o operațiune și nu un război. El l-a avertizat pe Zelenski că va pierde războiul. Într-un moment de tensiune maximă Donald Trump ar fi aruncat la o parte hărțile frontului ucrainean, spunând că „s-a săturat să tot vadă aceeași linie roșie” și că „nici nu știe unde e locul acela”.

Se pare că Putin i-ar fi făcut lui Trump o nouă ofertă de pace, prin care Ucraina ar trebui să cedeze regiunile din estul Donbas încă aflate sub controlul său, în schimbul unor mici zone din sudul Ucrainei, precum Herson și Zaporojie. Propunerea reprezintă o concesie minoră față de cea discutată în august, în Alaska, când Putin ceruse ca Ucraina să renunțe complet la Donbas.

Citește și: Donald Trump vs. Emmanuel Macron! Duelul „strângerii de mână” care a devenit viral pe TikTok!

Nu RATA: Gală UFC la Casa Albă, de ziua lui Trump: Conor McGregor, în ring?! ”Este foarte entuziasmat”

Tags:
Iți recomandăm
Desfășurare de forțe majore pe Șoseaua Kiseleff din București! Un bărbat a amenințat că își dă foc în plină stradă
Știri
Desfășurare de forțe majore pe Șoseaua Kiseleff din București! Un bărbat a amenințat că își dă foc în…
Tornadă devastatoare în Paris. Un tânăr de 23 de ani a murit, iar mai multe persoane au ajuns la spital
Știri
Tornadă devastatoare în Paris. Un tânăr de 23 de ani a murit, iar mai multe persoane au ajuns la spital
Explozia din blocul din Rahova: Încă nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei
Mediafax
Explozia din blocul din Rahova: Încă nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei
Cine sunt românii SCUTIȚI de la purtarea centurii de siguranță în autoturisme, în 2025. Ministerul Sănătății a extins lista persoanelor acceptate
Gandul.ro
Cine sunt românii SCUTIȚI de la purtarea centurii de siguranță în autoturisme, în...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Cine este tinerelul alături de care Simona Halep se afișează în Cluj. Are un tată bogat și visa s-o cunoască pe Antonia
Adevarul
Cine este tinerelul alături de care Simona Halep se afișează în Cluj. Are...
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
Digi24
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își...
Accident în lanţ în Capitală: Şoferiţă cercetată după ce a fugit de la locul accidentului
Mediafax
Accident în lanţ în Capitală: Şoferiţă cercetată după ce a fugit de la...
Parteneri
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Click.ro
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate...
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce...
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Digi 24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după a intrat pe poarta închisorii. Cum...
București va fi legat de Salonic printr-o autostradă și o linie ferată
Digi24
București va fi legat de Salonic printr-o autostradă și o linie ferată
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Tânăra gravidă, moartă în urma exploziei din Rahova, va fi înmormântată în rochie de mireasă: ,,Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace”. Familia face mărturisiri cutremurătoare
kanald.ro
Tânăra gravidă, moartă în urma exploziei din Rahova, va fi înmormântată în rochie de mireasă:...
VIDEO Declarații dureroase după moartea gravidei care locuia în blocul unde s-a produs explozia. Va fi îngropată înainte de nuntă, în mireasă: „Nu are ce să mai îmbrace, o punem deasupra”
StirileKanalD
VIDEO Declarații dureroase după moartea gravidei care locuia în blocul unde s-a produs explozia. Va...
Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă. Ce se întâmplă acum cu ea: “O profesionistă umilită.”
kfetele.ro
Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă. Ce se întâmplă...
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
WOWBiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp...
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
observatornews.ro
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie...
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Redmi K90 Pro Max va fi dotat cu camera principală care este și pe modelul Xiaomi 17, Light Hunter 950
go4it.ro
Redmi K90 Pro Max va fi dotat cu camera principală care este și pe modelul...
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB – Bologna! Fanii au taxat înfrângerea şoc cu Metaloglobus
Fanatik.ro
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB – Bologna! Fanii au taxat înfrângerea şoc cu Metaloglobus
Gigi Mustață a dezvăluit tot ce s-a întâmplat între galerie și Denis Alibec: „Vii tu să ne spui că ai jucat 7 minute? Ne-a înjurat de morți!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Mustață a dezvăluit tot ce s-a întâmplat între galerie și Denis Alibec: „Vii tu...
Cristela Georgescu, în locul lui Călin Georgescu la prezidențiale. Gigi Becali dezvăluie întregul plan
Capital.ro
Cristela Georgescu, în locul lui Călin Georgescu la prezidențiale. Gigi Becali dezvăluie întregul plan
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica ei! Primele imagini: Felicitări norei mele și primului meu fiu!
Romania TV
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica...
Producătorii seriei au pus mâna pe licența oficială FIFA
Go4Games
Producătorii seriei au pus mâna pe licența oficială FIFA
Decizie pentru Călin Georgescu. Ce măsuri dispun judecătorii în dosarul privind promovarea cultului persoanelor vinovate de infracțiuni de genocid
Capital.ro
Decizie pentru Călin Georgescu. Ce măsuri dispun judecătorii în dosarul privind promovarea cultului persoanelor vinovate...
Nicușor Dan spune că Ceaușescu era peste nivelul actualilor politicieni români
evz.ro
Nicușor Dan spune că Ceaușescu era peste nivelul actualilor politicieni români
Visul unei vieți simple și ieftine în Bulgaria s-a transformat într-un COȘMAR pentru doi britanici: „Sistemul medical aproape m-a ucis de două ori”
Gandul.ro
Visul unei vieți simple și ieftine în Bulgaria s-a transformat într-un COȘMAR pentru doi britanici:...
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
as.ro
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o...
Cine este și cu ce se ocupă Sergiu Zmeu, cel de-al doilea soț de care a divorțat Adriana Ochișanu? Cei doi au pus punct căsniciei lor după 3 ani și au împreună o fiică: „Nu-mi plac bărbații slabi. El se baza pe mine”
radioimpuls.ro
Cine este și cu ce se ocupă Sergiu Zmeu, cel de-al doilea soț de care...
Marius Şumudică, război total cu Mandorlini: „I-a omorât pe Biliboc, pe Korenica, pe toţi! Jocul CFR-ului m-a dezgustat”
Fanatik.ro
Marius Şumudică, război total cu Mandorlini: „I-a omorât pe Biliboc, pe Korenica, pe toţi! Jocul...
Declarația lui Valeriu Iftime, liderul din SuperLiga, e deja virală. Știe cine va lua titlul: nu e nici Botoșani, nici FCSB!
Fanatik.ro
Declarația lui Valeriu Iftime, liderul din SuperLiga, e deja virală. Știe cine va lua titlul:...
Știrile zilei, 15 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Desfășurare de forțe majore pe Șoseaua Kiseleff din București! Un bărbat a amenințat că își ...
Desfășurare de forțe majore pe Șoseaua Kiseleff din București! Un bărbat a amenințat că își dă foc în plină stradă
Tornadă devastatoare în Paris. Un tânăr de 23 de ani a murit, iar mai multe persoane au ajuns la spital
Tornadă devastatoare în Paris. Un tânăr de 23 de ani a murit, iar mai multe persoane au ajuns la spital
Blestemul clanului Duduianu continuă! A murit mama fraților Pian
Blestemul clanului Duduianu continuă! A murit mama fraților Pian
Zodia care are succes la jocurile de noroc! Șansa va fi de partea ei până pe 31 octombrie 2025
Zodia care are succes la jocurile de noroc! Șansa va fi de partea ei până pe 31 octombrie 2025
Cum arată apartamentele pe care le-au primit victimele din Rahova? ”Un loc sigur și decent”
Cum arată apartamentele pe care le-au primit victimele din Rahova? ”Un loc sigur și decent”
Declarațiile tulburătoare ale unei locatare din Rahova! Ce se anunțase că se va întâmpla cu 4 zile ...
Declarațiile tulburătoare ale unei locatare din Rahova! Ce se anunțase că se va întâmpla cu 4 zile înainte de explozie
Vezi toate știrile
×