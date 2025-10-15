Donald Trump vs. Emanuel Macron! Duelul „strângerii de mână” care a devenit viral pe TikTok!

Felul cum dai mâna cu cineva spune multe despre tine. Așa cum se cuvine la cel mai puternic bărbat al planetei, topul e energia lui Donald Trump. Lui îi cade victimă cel mai adesea micuțul președinte francez Emanuel Macron, cum foarte bine surprinde acest Tik Tok.

E luptă pe viață și pe falange. Suntem convinși că amândoi au în mașină gogoașă de-aia de cauciuc de la Decathlon, ca să-și exerseze mușchii palmei pentru următoarea întâlnire.

Donald Trump are mereu inițiativa. Cum îl prinde pe Macron, cum îl apucă. Trump pare să aibă o mare oftică pe Macron, când îl strânge de mână zici că-l pune să semneze că lasă Franța amanet. Macron se uită disperat în toate părțile, probabil să vină nevastă-sa să-l salveze. De da unde, că pe Macron îl pălmuiește soția în avion, de față cu gărzile de corp. Probabil îl pedepsea pentru modul penibil în care tot dă mâna cu Donald Trump.

Oricum, după fazele astea Napoleon se învârte în mormânt mai tare decât tamburul cu carne de la Dristor Kebab.

La un moment dat Trump îl ține de mână pe Macron și-l plimbă prin grădina cu trandafiri de la Casa Albă, de zici că-l duce să-i arate cum a tuns el prunii. Sau poate îl ține așa încontinuu la întâlnirile oficiale, ca nu cumva Macron să se predea în fața rușilor, că Franța mai are și obiceiul ăsta.

Donald Trump vs. Emanuel Macron!

Ce-i drept, are și Macron o victorie de etapă, că nu mai poate nici Trump, nu mai rezistă la atâta handshake pe zi. Pe la tovarășii lui, Macron sigur se laudă că face 100 de abdomene, 400 de genuflexiuni și 50 de handshakes pe zi.

Dintre vedetele autohtone, Andreea Esca ar scăpa ieftin la o întâlnire cu Trump, că ea e mai mică de înălțime și Trump nu ar vedea-o, ar întinde mâna spre următorul din delegație.

În cel mai mare pericol ar fi Oscar, trapperul nostru. Pe ăsta Donald nu l-ar apuca de mână ca să dea noroc, ci l-ar lua direct în brațe și l-ar arăta reporterilor, ca să se laude că a luat și el Oscarul, dacă Nobelul pentru Pace a fost acordat altcuiva. Nicușor, dacă pleci în State, de ce nu i-l duci pe Oscar lui Trump, să se bucure și el, dacă tot n-a luat Nobelul?

