Volodimir Zelenski a anunțat în ce condiții va demisiona! Planul președintelui Ucrainei

Volodimir Zelenski a anunțat în ce condiții va demisiona! Planul președintelui Ucrainei

25/09/2025 | 14:40
Volodimir Zelenski a anunțat în ce condiții va demisiona! Planul președintelui Ucrainei
Sursă: Profimedia

Volodimir Zelenski a făcut o declarație care a atras imediat atenția opiniei publice internaționale: președintele Ucrainei nu își dorește să rămână la conducere după încheierea războiului. Într-un interviu acordat publicației americane Axios, liderul ucrainean a subliniat că misiunea sa principală este să pună capăt conflictului, nu să își prelungească mandatul politic. Iată ce a mai spus!

Volodimir Zelenski a explicat că, odată ce se va ajunge la un armistițiu, va solicita Parlamentului organizarea de alegeri.

„Obiectivul meu este să pun capăt războiului, nu să continui să candidez pentru funcția publică”, a afirmat acesta, citat de hotnews.ro.

Anunțul făcut de Volodimir Zelenski

De altfel, mandatul său ar fi trebuit să se încheie în 2024, însă a fost extins din cauza stării de război.

Întrebat dacă va considera încheiată misiunea sa odată cu finalul conflictului, Zelenski a spus clar că va fi „gata” să demisioneze. El a adăugat că oamenii ar putea prefera „un lider cu un nou mandat”, capabil să ia deciziile esențiale pentru obținerea unei păci durabile. Totuși, a recunoscut că problemele de securitate fac dificilă organizarea unor alegeri în actualul context.

Kremlinul a reacționat de mai multe ori, afirmând că nu va semna un acord de pace cât timp Zelenski rămâne la putere, considerându-l „ilegitim”. În realitate, Moscova speră că un scrutin ar putea destabiliza Ucraina din interior, provocând tensiuni politice și sociale.

În discuțiile avute recent cu Donald Trump, Zelenski a transmis că, dacă se va institui un armistițiu pe o perioadă suficient de lungă, această „fereastră de timp” ar putea fi folosită pentru a da undă verde organizării de alegeri.

Anunțul alarmant făcut de Volodimir Zelenski: Rusia a vrut să testeze România

Reacția Rusiei după ce Polonia anunță că a doborât mai multe drone care au intrat în spațiul polonez. S-a activat Articolul 4 din tratatul NATO

×