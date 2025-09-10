Reacția Rusiei după ce Polonia anunță că a doborât mai multe drone care au intrat în spațiul polonez. S-a activat Articolul 4 din tratatul NATO

Rusia a negat acuzațiile autorităților de la Varșovia după ce aviația din Polonia a doborât mai multe drone care au intrat în spațiul aerian polonez miercuri.

Polonia a declarat că 19 obiecte au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac aerian rusesc asupra Ucrainei și că le-a doborât pe cele care reprezentau o amenințare.

Conform unei surse, operațiunea a implicat avioane poloneze F-16, avioane olandeze F-35, avioane de supraveghere AWACS italiene și avioane de realimentare operate în comun de NATO.

Premierul Donald Tusk a declarat că a activat Articolul patru din tratatul NATO, conform căruia membrii alianței pot cere consultări cu aliații lor.

„Avem de-a face cu o provocare la scară largă”, a spus Tusk. „Suntem gata să respingem astfel de provocări. Situația este gravă și nimeni nu se îndoiește că trebuie să ne pregătim pentru diferite scenarii”.

Președintele Nicușor Dan a spus că România are procedurile pregătite pentru a reacționa identic cu Polonia în cazul unor incidente similare.

El a asigurat populația că nu trebuie să fie îngrijorată.

„Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel”, a declarat Dan, ca răspuns la o întrebare a reporterilor legată de reacția Poloniei.

Care a fost reacția Rusiei

Agenția rusă de știri de stat RIA a citat un diplomat rus care a numit acuzațiile privind o incursiune „nefondate” și a spus că Polonia nu a oferit nicio dovadă că dronele doborâte ar fi de origine rusă.

Poziția declarată a Rusiei de mult timp este că nu are nicio intenție de a provoca un război cu NATO și că țările din Europa de Vest doar încearcă să înrăutățească relațiile.

Este prima dată când un stat membru NATO a deschis focul în timpul războiului dintre Rusia și Ucraina, conform REUTERS.

Mai mulți oficiali europeni au descris incursiunea ca fiind una intenționată și un semn al escaladării rusești.

Țările care se învecinează cu Ucraina au mai raportat cazuri de rachete sau drone rusești care au intrat ocazional în spațiul lor aerian în timpul războiului, dar nu la o scară atât de mare și nu există informații că dronele ar fi fost doborâte.

În 2022, două persoane au fost ucise în Polonia de o rachetă ucraineană care a ieșit de pe traiectorie.

Ce au declarat reprezentanții NATO și UE

Un purtător de cuvânt al NATO a declarat că șeful NATO, Mark Rutte, este în contact cu conducerea poloneză și că alianța se consultă îndeaproape cu Polonia. O sursă a declarat că NATO nu tratează incidentul ca pe un atac, ci ca pe o incursiune intenționată.

Primele indicii sugerează că intrarea dronelor rusești în spațiul aerian european a fost intenționată, nu accidentală, a declarat miercuri șefa diplomației UE, Kaja Kallas.

„Războiul Rusiei escaladează, nu se termină. Trebuie să creștem costurile plătite de Moscova, să consolidăm sprijinul pentru Ucraina și să investim în apărarea Europei”, a spus Kallas. „UE joacă un rol major și vom sprijini inițiative precum linia de apărare a Scutului de Frontieră de Est”, a scris Kallas într-o postare pe platforma X.

Secretarul de stat american Marco Rubio a fost informat despre situație, conform unui reporter CNN.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a folosit 415 drone și 40 de rachete în atacurile asupra Ucrainei în timpul nopții, adăugând că cel puțin opt drone Shahed de fabricație iraniană au fost îndreptate spre Polonia.

„Un precedent extrem de periculos pentru Europa”, a spus el. „Este nevoie de un răspuns puternic – și nu poate fi decât un răspuns comun al tuturor partenerilor: Ucraina, Polonia, toți europenii, Statele Unite”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut mai multe sancțiuni împotriva Rusiei și a declarat că UE pregătește sancțiuni împotriva petrolierelor care transportă petrol rus și țărilor terțe care îl cumpără.

Ministrul ceh de Externe Jan Lipavsky a cerut NATO să întărească apărarea aeriană pe linia frontului.

(Citește și: Rusia face anunțul momentului: vaccinul pentru cancer este gata de utilizare. Va fi distribuit gratuit pentru pacienți!)