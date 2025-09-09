Rusia face anunțul momentului: vaccinul pentru cancer este gata de utilizare. Va fi distribuit gratuit pentru pacienți!

Lumea medicală a fost stupefiată de un anunț care vine din Rusia: Savanții ruși au anunțat că un vaccin împotriva cancerului, numit Enteromix, ar fi demonstrat o eficacitate de 100% în timpul studiilor timpurii pe oameni.

Anunțul a venit în cadrul celui de-al zecelea Forum Economic de Est de la Vladivostok (3-6 septembrie), unde peste 8.400 de delegați din 75 de țări s-au adunat sub tema „Orientul Îndepărtat: Cooperare pentru pace și prosperitate”. Au avut loc peste 100 de sesiuni tematice, dar Enteromix a fost centrul atenției, conform THE ECONOMIC TIMES.

Ce au anunțat cercetătorii ruși

Cercetătorii așteaptă acum aprobarea Ministerului Sănătății pentru a trece la următoarea etapă.

„Cercetarea s-a întins pe câțiva ani, ultimii trei fiind dedicați studiilor preclinice obligatorii”, a spus Veronika Skvorțova, șefă a Agenției Medicale Biologice Federale a Rusiei. „Vaccinul este acum gata de utilizare; așteptăm aprobarea oficială”.

Știrea a stârnit curiozitate, dar și prudență, cu privire la posibilitățile vaccinului, care utilizează tehnologia ARNm – practic antrenează sistemul imunitar să lupte împotriva bolilor.

Vaccinurile au arătat rezultate semnificative în micșorarea tumorilor și încetinirea creșterii lor și au fost găsite sigure pentru utilizare repetată.

Vaccinurile, care pot fi adaptate pentru utilizare personalizată, vor fi utilizate mai întâi împotriva cancerului colorectal, una dintre cele mai frecvente afecțiuni maligne.

Se pare că se lucrează și la vaccinurile împotriva cancerelor agresive de piele și creier.

În ciuda progreselor recente ale medicinei, cancerul rămâne una dintre cele mai temute boli și este adesea asociat cu tratamente incerte, lungi, dureroase și costisitoare.

De ce oamenii de știință rămân optimiști dar rezervați

În timp ce anunțul oamenilor de știință ruși oferă fără îndoială speranță, există suficiente motive pentru a tempera optimismul cu prudență.

Se pare că studiile au fost efectuate pe mai puțin de 50 de voluntari.

Experții argumentează că testele trebuie efectuate pe grupuri mai mari pentru a stabili eficacitatea terapiei la o secțiune mai largă și diversă de oameni. Acest lucru este deosebit de important pentru vaccinurile care sunt adaptate în funcție de particularitățile unui sistem imunitar individual.

De asemenea, ar fi prematur ca anunțul rușilor să fie numit o descoperire, deoarece rezultatele studiilor pe Enteromix nu au fost încă publicate într-o revistă de specialitate.

Acestea fiind spuse, Enteromix nu este singurul vaccin împotriva cancerului ARNm care a arătat rezultate încurajatoare împotriva temutei boli.

Avansurile tehnologiei ARNm

Cercetările asupra tehnologiei ARNm în diferite părți ale lumii s-au dovedit promițătoare în tratarea și prevenirea unor cancere adesea dificil de abordat – cancerul de sân, cancerul de pancreas, rinichi și plămâni, limfomul și tumorile cerebrale dificile.

Astfel de cercetări datează de mai bine de un deceniu.

Studiile au primit un impuls după ce în timpul pandemiei de Covid s-a pus accentul pe ARNm, ARN-ul mesager sau molecula care poartă instrucțiunile celulei privind producerea de proteine.

Anterior, era nevoie de zeci de ani pentru a dezvolta vaccinuri.

Dar cercetarea, fabricarea și implementarea vaccinurilor pentru Covid, în mai puțin de doi ani de la începutul pandemiei, a confirmat ipoteza unor oameni de știință că tehnologia ARNm este potrivită pentru dezvoltarea rapidă a vaccinurilor la scară globală.

Cu siguranță, oamenii de știință și toți cei interesați de cancer vor urmări cu atenție ce se anunță despre Enteromix în lunile următoare.

