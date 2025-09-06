„Chestia e că nu simți nimic, apoi pur și simplu se întâmplă.” Fostul tenismen Bjorn Borg, diagnosticat cu o boală cruntă

Bjorn Borg (69 de ani), câștigător de cinci ori la Wimbledon și de șase ori la Roland Garros, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o formă de cancer agresivă. Tenismenul a relatat întreaga sa luptă cu boala într-o carte autobiografică.

Bjorn Borg este considerat de mulți unul dintre cei mai mari jucători care au pășit vreodată pe un teren de tenis. Asta în ciuda faptului că activitatea sa profesională a durat doar 10 ani, din cauza deciziei sale șocante de a renunța la rachetă la vârsta de 26 de ani.

Bjorn Borg a fost diagnosticat cu o formă de cancer

El a uimit fanii tenisului din întreaga lume când a pus capăt carierei sale strălucite în 1983. Borg a devenit cel mai tânăr câștigător al unui turneu major când a câștigat Openul Franței din 1974, la vârsta de 18 ani. Sportivul a câștigat încă zece campionate majore între 1974 și 1981, perioadă în care a avut o rivalitate epică cu marele său coleg John McEnroe. Decizia sa de a se retrage când era încă în puteri îi uimește și astăzi pe fanii tenisului. Acesta a dezvăluit că s-a retras din tenis din cauza lipsei de motivație.

”Eram foarte fericit ca jucător. Dar nu mai aveam motivație. Dacă nu ai motivația necesară pentru a te antrena și a concura în fiecare zi, nu te poți concentra pe ceea ce faci și pe ceea ce trebuie să faci. Scriu o carte. O să le povestesc tuturor despre asta anul viitor.”, declara Bjorn Borg în urmă cu un an.

Recent, Bjorn Borg a dezvăluit că în anul 2023 a fost diagnosticat cu o boală incurabilă și a relatat tot cartea sa autobiografică. Fostul nr. 1 ATP a mărturisit că diagnosticul l-a luat prin surprindere, în ciuda faptului că dintotdeauna a fost supus unor controale medicale riguroase și periodice.

”Chestia e că nu simți nimic, te simți bine și apoi pur și simplu se întâmplă. Am trecut prin momente dificile, dar a fost o ușurare pentru mine să scriu această carte. Mă simt mult mai bine”, spune Bjorn Borg.

Cartea va fi disponibilă în librăriile din întreaga lume începând cu 18 septembrie, dar în Italia a fost pusă în vânzare mai devreme. Tenismenul a scris că a fost diagnosticat cu o formă de cancer la prostată. Autobiografia ”Heartbeat” dezvăluie detalii și secrete din lupta secretă a suedezului cu boala, pe care a ținut-o ascunsă public.

