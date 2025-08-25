Fotbalist, mort într-un accident cumplit de mașină. Mijlocașul a avut parte de destinul crunt al lui Diogo Jota

O nouă tragedie zguduie lumea fotbalului, după ce Marcos Olmedo a murit într-un accident sinistru petrecut pe o șosea din Ecuador.

La scurt timp după dispariția tragică a lui Diogo Jota și a fratelui său într-un accident rutier petrecut în Spania, acum o nouă dramă lovește lumea fotbalului.

Marcos Olmedo, mort într-un accident cumplit de mașină

Marcos Olmedo, mijlocaș la formația Mushuc Runa în prima ligă ecuadoriană, a încetat din viață după ce a pierdut controlul volanului pe un drum din țara natală. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

📷 #Crónica | Este es el accident3 de tránsito en el que mur1ó Marcos Olmedo 📷 https://t.co/MGFW9T2zp3 #LaPrensaInforma pic.twitter.com/8Zi0WNRKL4 — La Prensa Ecuador (@SomosLaPrensaEc) August 25, 2025

În imagini se poate observa cum o camionetă roșie circulă regulamentar, dar mai apoi este spulberată de un autovehicul venit din sens opus, condus de fotbalist. Șoferul și pasagerul camionetei au decedat pe loc.

Impactul violent a transformat mașinile implicate în accident într-un morman de fiare. Din păcate, pentru fotbalistul în vârstă de 26 de ani nu s-a mai putut face nimic, notează El Universo. În urma sa rămân o soție și un fiu minor.

Soția lui Marcos Olmedo răspunde criticilor

Din primele informații, se pare că Olmedo ar fi adormit la volan. Opinia publică din Ecuador nu l-a iertat pe fotbalist, fiind principalul vinovat pentru acest accident.

În apărarea sa a sărit soția îndurerată, care nu a mai suportat valul de reacții negative cu care a fost acoperită memoria defunctului.

„Nu sunt prea multe de spus în astfel de momente, însă nu pot înțelege răutățile gratuite la adresa familiei mele și țin să fac unele clarificări. L-am cunoscut pe Marcos în urmă cu 7 ani și de atunci am rămas împreună. Am adus pe lume un băiețel, căruia trebuie să-i explic faptul că de acum nu mai are tată. Nu eram bogați, tot ce și-a dorit a fost un acoperiș deasupra capului și un viitor mai bun pentru fiul nostru. Nu doresc nimănui să simtă ceea ce simt, însă cer puțină empatie pentru un om despre care nu vă întrebați cine a fost și îl judecați doar prin prisma unei greșeli, care din păcate a fost fatală. Condoleanțe tuturor victimelor acestui accident oribil”, a transmis pe Facebook soția fotbalistului, Evelyn Clavijo Lascano.

Marcos Olmedo și-a început cariera în 2017 la Aucas, iar din 2021 a trecut pentru un sezon pe la formațiile America de Quito, Macara, Liga de Quito, El Nacional și în final, a ajuns la Mushuc Runa. În 105 partide disputate în campionatele din țara natală, a marcat 2 goluri și a câștigat 2 trofee.

