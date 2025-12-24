Acasă » Știri » Doliu în lumea fotbalului! A murit Lazăr Pârvu, fostul jucător de la Dinamo

Doliu în lumea fotbalului! A murit Lazăr Pârvu, fostul jucător de la Dinamo

De: Irina Vlad 24/12/2025 | 21:07
Doliu în lumea fotbalului! A murit Lazăr Pârvu, fostul jucător de la Dinamo
Lazăr Pârvu a murit la vârsta de 79 de ani/ sursă foto: social media

Este doliu în fotbalul românesc! Lazăr Pârvu a încetat din viață la vârsta de 78 de ani. Anunțul trist despre trecerea în neființă a fostului jucător de fotbal de la Dinamo, UTA și Poli Timișoara a fost făcut public de către reprezentanții clubului UTA Arad. 

Născut în 1946, la Orșova, Lazăr Pârvu s-a remarcat pe terenul de fotbal al echipei Dinamo București, pe vremea când avea 20 de ani. După patru sezoane a ajuns să performeze la CFR Timișoara (timp de 9 sezoane), iar în 1972 s-a alăturat echipei UTA Arad.

Lazăr Pârvu a murit înainte cu două zile de Crăciun

Și-a încheiat cariera la vârsta de 31 de ani, la UM Timișoara, rămânând conectat cu lumea sportului în calitate de observator federal. Vineri, 23 decembrie, Lazăr Pârvu a murit la vârsta de 78 de ani. Anunț trist a fost făcut public de către reprezentanții UTA Arad, pe pagina oficială de Facebook a echipei.

„Odihnește-te în pace, Lazăr Pârvu! Familia roș-albă suspină iar, la aflarea unei noi vești triste: azi dimineață a plecat dintre noi Lazăr Pârvu, component al UTA-ei în anii 1970.

Născut pe 24 februarie 1946, la Orșova, puternicul și polivalentul fotbalist s-a afirmat la Dinamo București pe când avea 20 de ani. După patru sezoane petrecute în tricoul ”Câinilor roșii” a plecat la CFR Timișoara, iar în anul 1972 a devenit fotbalistul UTA-ei.

Lui i-a oferit legendarul Iosif Lereter tricoul său atunci când s-a retras, într-un meci cu Jiul Petroșani, și a făcut totul să îl onoreze. A plecat pentru un an la Poli Timișoara, iar în 1974 s-a întors UTA, pentru alte două campionate petrecute pe prima scenă a fotbalului românesc. S-a retras, la 31 de ani, de la UM Timișoara.

A rămas conectat la fotbal din postura de observator federal, iar Aradul s-a bucurat de fiecare întâlnire cu el. Odihnească-se în pace!”, se arată în mesajul transmis de UTA Arad.

