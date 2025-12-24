Acasă » Știri » Doliu în lumea fotbalului! A murit la doar 34 de ani după ce a căzut de la 70 de metri, din telescaun

De: David Ioan 24/12/2025 | 12:41
Doliu în fotbal! Sebastian Hertner s-a stins la doar 34 de ani după ce a căzut din telescaun.

Fostul fotbalist german Sebastian Hertner și-a pierdut viața sâmbăta trecută, la doar 34 de ani, în Muntenegru, în urma unui grav accident de telescaun.

Tragedia s-a produs în stațiunea de schi Savin Kuk, situată în nordul țării, unde fostul fundaș se afla în vacanță alături de soția sa.

Potrivit primelor informații din anchetă, defecțiunea tehnică a instalației de transport pe cablu ar fi dus la coliziunea dintre două cabine. În urma impactului, Hertner ar fi fost aruncat în gol de la o înălțime de aproximativ 70 de metri.

Soția sa a rămas suspendată la câțiva metri de sol, suferind o fractură la picior și un traumatism cranian. Alți trei turiști au rămas blocați ore întregi în aer, fiind salvați ulterior de echipele de intervenție.

Fotbalistul Sebastian Hertner a murit la 34 de ani.

Cariera lui Sebastian Hertner a început în 2009, când a debutat pentru echipa secundă a clubului VfB Stuttgart, formație la care s-a format ca junior. În 2012, s-a transferat la Schalke 04 II, iar un an mai târziu a ajuns la TSV 1860 München, unde a evoluat în liga a doua germană.

Ulterior, a continuat să joace pentru mai multe echipe din eșaloanele inferioare ale fotbalului german, rămânând un jucător respectat pentru profesionalismul său.

Clubul Stuttgart a transmis un mesaj de condoleanțe pe rețelele de socializare:

„Timp de șapte ani, Sebastian Hertner a purtat tricoul cu dungă roșie și a disputat 65 de meciuri pentru VfB II în liga a treia. Gândurile noastre se îndreaptă către familia și cei dragi lui”.

De asemenea, Jan-Philipp Rose, membru al staff-ului Teutonia 05, ultima echipă la care Hertner a evoluat între 2022 și 2024, a scris un mesaj emoționant:

„Ai fost mult mai mult decât un simplu căpitan pentru mine. Ai fost un prieten, un model, o persoană care ne-a marcat pe toți. Dispariția ta bruscă ne afectează profund (…) Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”.

Moartea lui Sebastian Hertner a provocat un val de tristețe în rândul comunității fotbalistice din Germania. Fostul fundaș este amintit nu doar pentru prestațiile sale pe teren, ci și pentru caracterul său, fiind considerat un lider și un exemplu pentru colegii săi.

Ancheta autorităților din Muntenegru continuă pentru a stabili cauzele exacte ale defecțiunii tehnice care a dus la accidentul mortal.

