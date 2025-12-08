Acasă » Știri » Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!

Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!

De: David Ioan 08/12/2025 | 11:19
Tragedie în fotbalul românesc! Părintele Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
"Părintele" Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!

Luni dimineață, lumea fotbalului românesc a fost zguduită de o veste tristă. Ioan Sdrobiș, cunoscut drept „Părintele” pentru munca sa cu tinerii jucători, a murit la vârsta de 79 de ani, după o lungă perioadă în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

Fostul antrenor, cel care l-a descoperit pe Cristi Chivu la CSM Reșița, s-a stins din viață în jurul orei 05.00.

Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani

Confirmarea decesului a venit din partea lui Mihai Fudulache, patronul echipei Viitorul Onești, apropiat al lui Sdrobiș în ultimii ani.

„Dur, dar și blând în același timp. Cu certitudine, nimeni nu a iubit fotbalul așa cum l-a iubit el! Dumnezeu să-l ierte!”, a transmis acesta.

De-a lungul carierei sale, Ioan Sdrobiș a pregătit numeroase echipe din fotbalul românesc: Oțelul Galați, Universitatea Cluj, Ceahlăul Piatra Neamț, Selena Bacău, CSM Reșița, Dacia Unirea Brăila, Extensiv Craiova, Jiul Petroșani, FC Vaslui, Farul Constanța, FC Onești și Dinamo Onești. De asemenea, a ocupat pentru o perioadă funcția de director tehnic la Viitorul Onești.

„Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la doar 79 de ani

Cea mai notabilă etapă a carierei sale a fost la CSM Reșița, unde a reușit să promoveze echipa în prima divizie. Tot acolo l-a remarcat și lansat pe Cristi Chivu, cel care avea să devină ulterior căpitan al echipei naționale, câștigător al UEFA Champions League și antrenor la Inter Milano. Chivu a evoluat pentru formația din Valea Domanului în perioada 1997-1998, moment decisiv pentru începutul carierei sale internaționale.

Deși a fost mentor pentru mulți jucători, Ioan Sdrobiș a mărturisit anul trecut că se simțea dezamăgit de faptul că legătura cu Cristi Chivu se pierduse complet.

„Aproape că nu mai am niciun fel de relație cu el“, spunea antrenorul, exprimându-și regretul că fostul său elev l-a uitat după ce a cunoscut succesul.

Fotbalul românesc este în doliu

Supranumit „Părintele”, Sdrobiș și-a câștigat reputația prin dedicarea față de tinerii fotbaliști. A avut o contribuție majoră la formarea și lansarea multor jucători români, fiind recunoscut pentru pasiunea și implicarea sa în dezvoltarea generațiilor de copii și juniori. Ultima experiență ca antrenor a avut-o la Onești, între 2012 și 2014.

Cariera sa la nivel de seniori s-a întins între 1988 și 2014. A debutat pe banca Oțelului Galați, iar ulterior a condus echipe precum „U” Cluj, Ceahlăul, Selena Bacău, Dacia Unirea Brăila, FC Maramureș, Extensiv Craiova, Reșița, Focșani, Năvodari, Jiul Petroșani, FC Vaslui, CFR Timișoara, Farul Constanța și Dinamo Onești.

Moartea lui Ioan Sdrobiș lasă un gol imens în fotbalul românesc, figura sa rămânând asociată cu descoperirea și formarea unor talente care au marcat istoria acestui sport.

