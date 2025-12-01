Doliu în lumea sportului! A murit Nicola Pietrangeli, legenda tenisului italian

Doliu uriaș în lumea sportului! Legenda tenisului italian s-a stins din viața. Celebrul Nicola Pietrangeli a decedat la vrâsta de 92 de ani. Fostul mare tenismen a câștigat de două ori Roland Garros, lăsând în urma sa un palmares impresionant în sportul alb.

Celebrul jucător de tenis Nicola Pietrangeli a murit la vârsta de 92 de ani. Anunțul trist al decesului a fost făcut public de către ATP Roma. Fostul sportiv s-a stins din viață în cursul zilei de luni, 1 decembrie, iar pentru moment cauza decesului nu a fost făcută publică.

„Moștenirea sa va dăinui pentru totdeauna în istoria sportului nostru, în memoria turneului nostru și în stadionul care poartă cu mândrie numele său”, a transmis ATP Roma

Deși cauza decesului nu a fost făcută publică, era cunoscut faptul că în ultima perioadă starea sa de sănătate începuse să se degradeze. Anul trecut, Nicola Pietrangeli suferise o fractură de șold iar recuperarea a fost extrem de grea.

Decesul lui Nicola Pietrangeli a adus multă durere, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online. Printre cei care au reacționat s-a numărat și Rafael Nadal.

„Am aflat trista veste a plecării dintre noi a unei mari figuri a tenisului italian și mondial. Condoleanțele mele familiei sale, fiului său, Filippo și întregii familii tenisului italian. Odihnește-te în pace, Nicola”, a scris Rafael Nadal, în mediul online. „Tenisul italian îşi plânge simbolul. Singurul italian inclus în Hall of Fame, Nicola Pietrangeli, a murit la vârsta de 92 de ani”, a transmis și Federaţia italiană de tenis (FITP).

Nicola Pietrangeli, un palmares impresionant

Nicola Pietrangeli și-a început cariera în tenis în anul 1946. Și-a făcut debutul internațional la Openul Italiei din 1952, când a pierdut în patru seturi în fața lui Jacques Peten. Ulterior, regretatul jucător de tenis a participat la patru finale de simplu masculin la Roland Garros.

Nicola Pietrangeli a câștigat titlul de la Roland Garros de două ori, în 1959 și 1960. Iar în 1961 și 1964 a terminat pe locul 2. Totodată, în palmaresul său se găsesc 48 de titluri la simplu. Fostul sportiv a reprezentat Italia în Cupa Davis între 1954 și 1972.

