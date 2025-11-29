Suma colosală care s-a plătit pentru venirea lui Ronaldinho în România! Euforie totală la Iași

În aceste zile, brazilianul Ronaldinho a fost vedeta României. Vedeta fotbalului internațional a ajuns la Iași pentru un meci demonstrativ. Care este, de fapt, suma colosală pe care organizatorii au plătit-o pentru venirea lui în țară?

Brazilianul Ronaldihno a făcut spectacol pe stadionul de fotbal din Iași. Brazilianul a venit în România, în cadrul evenimentul ”Football World – Ronaldihno & Friends”, unde a jucat un meci demonstrativ între o echipă formată de el, foști jucători străini și foști fotbaliști români. Meciul s-a jucat vineri, 28 noiembrie, pe stadionul din Copu, Iași – vezi AICI primele imagini cu Ronaldinho în România.

Cât a primit Ronaldinho ca să vină în România

La meciul demonstrativ au participat jucătorii străini Zaccardo, Andre Santos, Jaquinta, Jankulovski, Amauri, Polga, Maicon, și Naldo, dar și jucătorii români Marius Niculae. Modrag Belodedici, Gabi Tamaș și Lucian Sânmărtean.

Pentru a veni la Iași, organizatorii i-au oferit lui Ronaldihno nici mai mul, nici mai puțin de 150.000 de euro. Fostul câștigător al ”Balonului de Aur” se află pentru a doua oară în România și s-a declarat cucerit de mâncarea tradițional românescă și de oamenii care l-au primit cu brațele deschise.

Sunt foarte bucuros că sunt aici, cred că mâine va fi un meci extraordinar. Sunt a doua oară în România, lumea e foarte caldă aici. Am o mulțime de prieteni români cu care am jucat, fotbaliști importanți. Nu aș vrea să spun cine e cel mai bun prieten al meu din România sau cine mi-ar fi plăcut să joace mâine, m-am înțeles bine cu toți românii, mai ales când am jucat la Milan. Îmi place mâncarea românească”, a spus Ronaldihno.

