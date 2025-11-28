Acasă » Știri » Primele imagini cu Ronaldinho în România! Balonul de Aur, meci de senzație în Iași: ”Este ceva istoric”

Primele imagini cu Ronaldinho în România! Balonul de Aur, meci de senzație în Iași: ”Este ceva istoric”

De: David Ioan 28/11/2025 | 16:11
Ronaldinho face spectacol la Iași. Foto: Mediafax foto

Iașiul se pregătește pentru un eveniment unic în istoria Moldovei: Ronaldinho, fostul câștigător al „Balonului de Aur”, va juca pe stadionul Emil Alexandrescu sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 16:00, într-un meci demonstrativ alături de nume mari din fotbalul internațional și românesc.

Pe lângă Ronaldinho, spectatorii îi vor putea vedea pe Maicon, Panucci, Rafinha, Helton, Naldo, Iaquinta, Zaccardo, Amauri, Jankulovski, Diego Souza, Polga și Andre Santos. Onorariul lui Ronaldinho pentru această prezență la se ridică la 100.000 de euro, potrivit anumitor surse.

Se anunţă un meci de senzație

România va fi reprezentată de foști internaționali și jucători cunoscuți: Miodrag Belodedici, Gabi Tamaș, Dan Alexa, Liviu Ciobotariu, Rică Neaga, Sorin Paraschiv, Marius Niculae, Răzvan Stanca, Alin Rațiu, Bogdan Pătrașcu, Milan Mitic, Gigel Bucur, Emil Dică, Eugen Trică, Marius Onofraș, Andrei Cristea, Adrian Cristea și Romulus Miclea.

TEST IQ | 8 – 5 = 5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
TEST IQ | 8 – 5 = 5 este greșit. Pentru a corecta...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Organizatorii au anunțat că peste jumătate dintre bilete au fost deja vândute. Prețurile variază între 265 lei la peluze și 1.060 lei în zona VIP. Pachetul VIP Experience, deja epuizat, a inclus tricou și minge semnate, acces în vestiare, loc rezervat în zona VIP cu catering și bar, dar și participarea la o cină de gală pe 28 sau 29 noiembrie. Preţul pentru experienţa completă a depăşit 1.000 de euro.

Ronaldinho face spectacol la Iași

Iustin Isac, reprezentant al organizatorilor italieni, a declarat:

„Ronaldinho vine! Suntem în contact permanent cu staff-ul său și cu jucătorii străini. Oamenii pot să stea liniștiți, Ronaldinho va fi acolo pentru ei și sunt sigur că va face spectacol.”

Acesta a mai subliniat că evenimentul nu urmărește profit, ci oferirea unei experiențe istorice comunității ieșene.

„Vrem un public pe măsura evenimentului. Este ceva istoric pentru orașul Iași și pentru Moldova.”

Meciul demonstrativ din Copou promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase evenimente fotbalistice organizate vreodată în Moldova, cu Ronaldinho în prim-plan și un stadion plin de suporteri entuziasmați.

CITEŞTE ŞI: David Popovici a primit titlul de “Sportivul Anului”! Campionul olimpic a înregistrat performanțe uriașe și în 2025

Sportiva din România care i-a făcut cel mai mare compliment lui Gică Hagi: „Întotdeauna m-am oglindit în el. E o somitate”

Tags:
Iți recomandăm
Români ținuți ca sclavi la o spălătorie auto din Anglia. Un adolescent de 15 ani a dat totul în vileag
Știri
Români ținuți ca sclavi la o spălătorie auto din Anglia. Un adolescent de 15 ani a dat totul…
Gestul sfâșietor făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari: ”Nu te voi uita niciodată!”
Știri
Gestul sfâșietor făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari:…
Probele la tramvaiul 5, blocate de o mașină lăsată pe șine de un șofer care s-a dus să cumpere mici
Mediafax
Probele la tramvaiul 5, blocate de o mașină lăsată pe șine de un...
Ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu acest secret
Gandul.ro
Ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți, asociat cu o boală hepatică gravă
Adevarul
Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți,...
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului
Digi24
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al...
Paula Hriscu, șah-mat la Realitatea TV / Artista interzice postului TV să-i mai folosească o piesă, după ce aceasta a fost asociată cu mișcarea suveranistă / „Eu fac muzică, nu politică”
Mediafax
Paula Hriscu, șah-mat la Realitatea TV / Artista interzice postului TV să-i mai...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Orban: Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia. Putin îl laudă pentru „poziţia echilibrată faţă de problema ucraineană”
Digi 24
Orban: Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia. Putin îl laudă pentru „poziţia echilibrată...
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
Digi24
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu acest secret
Gandul.ro
Ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Români ținuți ca sclavi la o spălătorie auto din Anglia. Un adolescent de 15 ani a dat totul în ...
Români ținuți ca sclavi la o spălătorie auto din Anglia. Un adolescent de 15 ani a dat totul în vileag
Gestul sfâșietor făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea ...
Gestul sfâșietor făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari: ”Nu te voi uita niciodată!”
Ce se va întâmpla cu Amalia Bellantoni și soțul ei! Strategie pentru a scăpa de arestul la domiciliu
Ce se va întâmpla cu Amalia Bellantoni și soțul ei! Strategie pentru a scăpa de arestul la domiciliu
Recunoști vedeta din imagine?! Astăzi e una dintre cele mai iubite prezentatoare de la Pro TV
Recunoști vedeta din imagine?! Astăzi e una dintre cele mai iubite prezentatoare de la Pro TV
Doliu în lumea sportului! Tania Souza, celebra „Ring Girl” de la MMA, găsită moartă în casă
Doliu în lumea sportului! Tania Souza, celebra „Ring Girl” de la MMA, găsită moartă în casă
Scene de groază într-un parc! Un cuplu a fost atacat în timpul unei întâlniri romantice
Scene de groază într-un parc! Un cuplu a fost atacat în timpul unei întâlniri romantice
Vezi toate știrile
×