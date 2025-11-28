Primele imagini cu Ronaldinho în România! Balonul de Aur, meci de senzație în Iași: ”Este ceva istoric”

Iașiul se pregătește pentru un eveniment unic în istoria Moldovei: Ronaldinho, fostul câștigător al „Balonului de Aur”, va juca pe stadionul Emil Alexandrescu sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 16:00, într-un meci demonstrativ alături de nume mari din fotbalul internațional și românesc.

Pe lângă Ronaldinho, spectatorii îi vor putea vedea pe Maicon, Panucci, Rafinha, Helton, Naldo, Iaquinta, Zaccardo, Amauri, Jankulovski, Diego Souza, Polga și Andre Santos. Onorariul lui Ronaldinho pentru această prezență la se ridică la 100.000 de euro, potrivit anumitor surse.

Se anunţă un meci de senzație

România va fi reprezentată de foști internaționali și jucători cunoscuți: Miodrag Belodedici, Gabi Tamaș, Dan Alexa, Liviu Ciobotariu, Rică Neaga, Sorin Paraschiv, Marius Niculae, Răzvan Stanca, Alin Rațiu, Bogdan Pătrașcu, Milan Mitic, Gigel Bucur, Emil Dică, Eugen Trică, Marius Onofraș, Andrei Cristea, Adrian Cristea și Romulus Miclea.

Organizatorii au anunțat că peste jumătate dintre bilete au fost deja vândute. Prețurile variază între 265 lei la peluze și 1.060 lei în zona VIP. Pachetul VIP Experience, deja epuizat, a inclus tricou și minge semnate, acces în vestiare, loc rezervat în zona VIP cu catering și bar, dar și participarea la o cină de gală pe 28 sau 29 noiembrie. Preţul pentru experienţa completă a depăşit 1.000 de euro.

Ronaldinho face spectacol la Iași

Iustin Isac, reprezentant al organizatorilor italieni, a declarat:

„Ronaldinho vine! Suntem în contact permanent cu staff-ul său și cu jucătorii străini. Oamenii pot să stea liniștiți, Ronaldinho va fi acolo pentru ei și sunt sigur că va face spectacol.”

Acesta a mai subliniat că evenimentul nu urmărește profit, ci oferirea unei experiențe istorice comunității ieșene.

„Vrem un public pe măsura evenimentului. Este ceva istoric pentru orașul Iași și pentru Moldova.”

Meciul demonstrativ din Copou promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase evenimente fotbalistice organizate vreodată în Moldova, cu Ronaldinho în prim-plan și un stadion plin de suporteri entuziasmați.

CITEŞTE ŞI: David Popovici a primit titlul de “Sportivul Anului”! Campionul olimpic a înregistrat performanțe uriașe și în 2025

Sportiva din România care i-a făcut cel mai mare compliment lui Gică Hagi: „Întotdeauna m-am oglindit în el. E o somitate”