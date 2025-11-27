Acasă » Știri » Sport » Seară de sărbătoare pentru sportul românesc în cadrul Galei Mari Sportivi 2025 organizată de Prosport. Ce mari valori ale României au fost premiate

Seară de sărbătoare pentru sportul românesc în cadrul Galei Mari Sportivi 2025 organizată de Prosport. Ce mari valori ale României au fost premiate

De: David Ioan 27/11/2025 | 15:03
Seară de sărbătoare pentru sportul românesc în cadrul Galei Mari Sportivi 2025 organizată de Prosport. Ce mari valori ale României au fost premiate
Gala Mari Sportivi 2025. Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Clubul Diplomaților din București a fost miercuri seara gazda unei ediții memorabile a Galei Mari Sportivi 2025, eveniment organizat de publicația Prosport.ro și la care au participat mari campioni și personalități din sportul românesc. 

La evenimentul organizat de ProSport, atmosfera a fost una de sărbătoare. Printre invitaţii prezenţi s-au numărat: David Popovici, Cătălin Chirilă, Simona Radiș, Ancuța Bodnar, Gică Popescu, Mihai Covaliu, Dumitru Dragomir, dar și numeroși președinți de federații și foști sportivi de renume.

Momentul central al serii a fost desemnarea lui David Popovici drept „Sportivul Anului”, titlu primit după un sezon de excepție.

Premiile acrodate în cadrul Galei Mari Sportivi 2025

David Popovici – Sportivul Anului: Aur la 100 m liber și 200 m liber. A reușit din nou „dubla” la Campionatele Mondiale de natație, repetând performanța din 2022. Cu cele două medalii, România s-a clasat pe locul 8 în lume, peste țări cu tradiție și loturi mult mai numeroase.

Constantin Popovici – Bronz la sărituri în apă de la mare înălțime (27 m), Campionatele Mondiale de la Singapore. Este a doua medalie mondială din carieră, după aurul obținut în Japonia acum doi ani.

Amalia Lică – La doar 16 ani, a cucerit argintul la proba de „măciuci” la Mondialele de la Rio de Janeiro. Federația Română de Gimnastică Ritmică a desemnat-o sportiva anului.

Echipajul de 8+1 feminin – Argint la Campionatul Mondial din Shanghai 2025. Componență: Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și cârmaciul Victoria Petreanu.

Echipajul de 4 rame masculin – Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă au obținut argintul după o cursă spectaculoasă, depășind Olanda pe final.

Echipajul de 4 rame feminin – Ancuța Bodnar, Geanina Juncanariu, Adriana Adam și Amalia Bereș au revenit puternic în ultima parte a cursei și au cucerit argintul.

Dublu rame masculin – Florin Arteni și Florin Lehaci, performanță notabilă în competițiile internaționale.

Cătălin Chirilă – Campion european la canoe simplu, 1.000 m, la Racice. Este al treilea an consecutiv când primește trofeul ProSport.

Echipajul de 8+1 mixt – Aur mondial – Simona Radiș, Ștefan Berariu, Ciprian Tudosă, Florin Arteni, Florin Lehaci, Andrada Moroșanu, Maria Lehaci, Magdalena Rusu și cârmaciul Victoria Petreanu au scris istorie la Mondialele din Shanghai, câștigând primul titlu mondial în această probă nouă, pregătită pentru JO Los Angeles 2028.

Dublu rame feminin – Aur mondial: Simona Radiș și Magdalena Rusu au dominat finala și au adus României titlul suprem la Shanghai.

×