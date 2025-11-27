Sportiva din România care i-a făcut cel mai mare compliment lui Gică Hagi: „Întotdeauna m-am oglindit în el. E o somitate”

Cristina Pîrv, cea mai bună voleibalistă din România, i-a transmis un mesaj emoționant lui Gică Hagi la Gala Mari Sportivi ProSport. Aceasta a fost prezentă la o seară extrem de importantă pentru personalitățile din lumea sportului românesc, unde a vorbit și despre „Regele fotbalului” de la noi.

Inspirată de modelul său, aceasta și-a deschis propria academie de volei, asemenea celei create de Gheorghe Hagi în fotbal.

Cristina Pîrv, mesaj emoţionant pentru Gică Hagi

Fosta campioană la volei a declarat că a fost motivată de exemplul lui Gică Hagi și de modul în care acesta a construit academia sa de fotbal, reușind să pregătească sportivi care au ajuns să evolueze chiar și pentru echipa națională a României.

„Întotdeauna m-am oglindit în Gică Hagi. El este o somitate în România, dar și la nivel internațional, și e clar că trebuie să ne uităm la cei mai buni. Mă bucur că am putut să-i iau exemplul. Avem ceva în comun: mentalitatea. Mentalitatea din fotbal cu siguranță o folosim și în volei”, a declarat Cristina pentru Prosport.



David Popovici şi-a anunțat obiectivul principal pentru anul 2026

Înotătorul român a avut un an 2025 remarcabil, reușind să impresioneze din nou lumea sportului prin performanțele sale. Campionul olimpic de la Paris 2024 a cucerit două medalii de aur la Campionatele Mondiale de Natație desfășurate la Singapore, în probele de 100 și 200 de metri liber. Grație acestor rezultate, Popovici a fost desemnat „Sportivul Anului” în cadrul Galei Mari Sportivi ProSport 2025.

Într-un scurt interviu acordat după festivitate, sportivul a precizat că își dorește să continue forma excelentă și în 2026, având ca obiectiv principal Campionatul European de Natație programat pentru anul viitor.

„Anul următor, cea mai mare competiție este Campionatul European. Am avut Jocurile Olimpice în 2024, apoi Campionatele Mondiale în 2025, iar anul viitor e un pic mai relaxat”, a declarat David Popovici.

