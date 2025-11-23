Acasă » Știri » Ion Țiriac îl cunoaște prea bine pe Gică Hagi! Ce mașină i s-ar potrivi „Regelui fotbalului”: „Foarte talentat, dar și foarte calculat”

Ion Țiriac îl cunoaște prea bine pe Gică Hagi! Ce mașină i s-ar potrivi „Regelui fotbalului”: „Foarte talentat, dar și foarte calculat”

De: Denisa Iordache 23/11/2025 | 20:17
Ion Țiriac îl cunoaște prea bine pe Gică Hagi! Ce mașină i s-ar potrivi „Regelui fotbalului”: Foarte talentat, dar și foarte calculat
Sursa foto: captură Prosport
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
13 poze
Vezi galeria foto

Ion Țiriac și-a inaugurat oficial Galeria „Țiriac Collection” în valoare de sute de milioane de euro. De la evenimentul special nu au putut lipsi Gică Hagi și fiica lui, Kira, care a venit la brațul soțului ei. Ce mesaj a avut marele sportiv pentru „Regele” fotbalului? Află toate detaliile în articol! 

Evenimentul grandios de inaugurare a noii galerii extinse din Otopeni a fost un real succes. La acest moment au participat o mulțime de personalități din lumea sportului românesc, așa cum era și firesc. Printre acestea s-au aflat și Gică Hagi, care a venit însoțit de fiica lui și ginerele său. 

Ion Țiriac îl cunoaște prea bine pe Gică Hagi

Gică Hagi și Kira nu puteau lipsi de la acest eveniment special, mai ales după surpriza pe care Ion Țiriac i-a făcut-o fiicei lui Hagi în vara acestui an, la nuntă, atunci când i-a împrumutat automobilul care a aparținut Ducesei de Kent, un model extrem de rar. 

Ei bine, cu ocazia acestei lansări spectaculoase, Ion Țiriac a vorbit despre mașina care i s-ar potrivi de minune lui Gică Hagi și se vede clar: îl cunoaște foarte bine! 

Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Hagi a fost întotdeauna un om foarte talentat, dar și foarte calculat. Nu cred că lui Hagi i s-ar potrivi o mașină de 1.500 de cai sau o limuzină de 20 de metri. A fost întotdeauna la locul lui, a fost un om modest, de aia îl și numim regele nostru. Deci el ar putea să conducă orice mașină, pentru că mașina s-ar transforma în Hagi, nu Hagi trebuie să se transforme în mașină. La Ianis e altceva. Dar, astăzi, eu prefer o mașină solidă pe șosea, decât una rapidă”, a spus Ion Țiriac, potrivit Prosport. 

În cadrul lansării colecției lui Ion Țiriac s-a regăsit o colecție aproape unică în Europa, de aproximativ 300 de exemplare auto și motoare spectaculoase. „Țiriac Collection” este galeria care va găzdui de acum aceste exemplare cu o valoare de sute de milioane de euro, care vor putea fi vizitate și de pasionații de automobile din România. 

„Cred că nu greșesc spunând că ceea ce avem aici este cea mai mare colecție de acest fel din Europa. Avem piese care datează de la sfârșitul anilor 1800, precum acest Hurtu, până la modele intrate în colecție chiar săptămâna trecută.

De la cele 180 de mașini câte ați vazut înainte aici, am ajuns astăzi la 300 de exponate. Fiecare piesă are o poveste și un motiv pentru care se află aici. Nu colecționez doar automobile, ci istorie, inovație și momente care merită păstrate. Îmi doresc ca lumea să vină să le vadă și să înțeleagă ce reprezintă. Deschidem acest loc pentru toți vizitatorii și mai ales pentru copii, pentru că entuziasmul lor când descoperă aceste mașini face ca tot efortul să merite”, a declarat Ion Țiriac la inaugurarea noului spațiu, pe 20 noiembrie. 

Mașinile din cadrul galeriei extinse Țiriac Collection pot fi admirate pe bază de bilet. Programul de funcționare este de vineri până duminică, între orele 10:00–19:00. Locația exactă se află în Otopeni, pe Calea Bucureștilor nr. 289.

CITEȘTE ȘI:

Ce mâncare adoră miliardarul Ion Țiriac. Își permite orice lux, dar preferă autohton

Ion Ţiriac va purta la vot şapca primită de la Donald Trump cu semnătura sa: MAKE ROMANIA GREAT AGAIN! 🇷🇴 🇷🇴 🇷🇴 🇷🇴 🇷🇴

Tags:
Iți recomandăm
Ce vor păți românii care nu își plătesc taxele și amenzile. Statul român pune piciorul în prag
Știri
Ce vor păți românii care nu își plătesc taxele și amenzile. Statul român pune piciorul în prag
2026 este An Universal. Numerologia lui anunță un nou ciclu karmic! Ce trebuie să faci
Știri
2026 este An Universal. Numerologia lui anunță un nou ciclu karmic! Ce trebuie să faci
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit...
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Click.ro
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri...
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”
Digi 24
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” /...
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul....
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce vor păți românii care nu își plătesc taxele și amenzile. Statul român pune piciorul în prag
Ce vor păți românii care nu își plătesc taxele și amenzile. Statul român pune piciorul în prag
2026 este An Universal. Numerologia lui anunță un nou ciclu karmic! Ce trebuie să faci
2026 este An Universal. Numerologia lui anunță un nou ciclu karmic! Ce trebuie să faci
Pepe nu-și mai pune ”filtru” și le dă pe față: ”Să se ducă!”
Pepe nu-și mai pune ”filtru” și le dă pe față: ”Să se ducă!”
Tragedie în familia Kennedy! Nepoata lui JFK a mărturisit că a fost diagnosticată cu cancer terminal
Tragedie în familia Kennedy! Nepoata lui JFK a mărturisit că a fost diagnosticată cu cancer terminal
Cristina Șișcanu s-a supărat pe Mădălin Ionescu! A scos telefonul și a filmat toată scena: „Nici ...
Cristina Șișcanu s-a supărat pe Mădălin Ionescu! A scos telefonul și a filmat toată scena: „Nici nu mă aude, stă acolo și scrie”
Mihai Mitoșeru, ADIO România! Unde se va muta actorul cu logodnica, după ce vor deveni părinți: ...
Mihai Mitoșeru, ADIO România! Unde se va muta actorul cu logodnica, după ce vor deveni părinți: „Sper să iasă cât mai repede” | EXCLUSIV
Vezi toate știrile
×