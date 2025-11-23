Ion Țiriac îl cunoaște prea bine pe Gică Hagi! Ce mașină i s-ar potrivi „Regelui fotbalului”: „Foarte talentat, dar și foarte calculat”

Ion Țiriac și-a inaugurat oficial Galeria „Țiriac Collection” în valoare de sute de milioane de euro. De la evenimentul special nu au putut lipsi Gică Hagi și fiica lui, Kira, care a venit la brațul soțului ei. Ce mesaj a avut marele sportiv pentru „Regele” fotbalului? Află toate detaliile în articol!

Evenimentul grandios de inaugurare a noii galerii extinse din Otopeni a fost un real succes. La acest moment au participat o mulțime de personalități din lumea sportului românesc, așa cum era și firesc. Printre acestea s-au aflat și Gică Hagi, care a venit însoțit de fiica lui și ginerele său.

Ion Țiriac îl cunoaște prea bine pe Gică Hagi

Gică Hagi și Kira nu puteau lipsi de la acest eveniment special, mai ales după surpriza pe care Ion Țiriac i-a făcut-o fiicei lui Hagi în vara acestui an, la nuntă, atunci când i-a împrumutat automobilul care a aparținut Ducesei de Kent, un model extrem de rar.

Ei bine, cu ocazia acestei lansări spectaculoase, Ion Țiriac a vorbit despre mașina care i s-ar potrivi de minune lui Gică Hagi și se vede clar: îl cunoaște foarte bine!

„Hagi a fost întotdeauna un om foarte talentat, dar și foarte calculat. Nu cred că lui Hagi i s-ar potrivi o mașină de 1.500 de cai sau o limuzină de 20 de metri. A fost întotdeauna la locul lui, a fost un om modest, de aia îl și numim regele nostru. Deci el ar putea să conducă orice mașină, pentru că mașina s-ar transforma în Hagi, nu Hagi trebuie să se transforme în mașină. La Ianis e altceva. Dar, astăzi, eu prefer o mașină solidă pe șosea, decât una rapidă”, a spus Ion Țiriac, potrivit Prosport.

În cadrul lansării colecției lui Ion Țiriac s-a regăsit o colecție aproape unică în Europa, de aproximativ 300 de exemplare auto și motoare spectaculoase. „Țiriac Collection” este galeria care va găzdui de acum aceste exemplare cu o valoare de sute de milioane de euro, care vor putea fi vizitate și de pasionații de automobile din România.

„Cred că nu greșesc spunând că ceea ce avem aici este cea mai mare colecție de acest fel din Europa. Avem piese care datează de la sfârșitul anilor 1800, precum acest Hurtu, până la modele intrate în colecție chiar săptămâna trecută. De la cele 180 de mașini câte ați vazut înainte aici, am ajuns astăzi la 300 de exponate. Fiecare piesă are o poveste și un motiv pentru care se află aici. Nu colecționez doar automobile, ci istorie, inovație și momente care merită păstrate. Îmi doresc ca lumea să vină să le vadă și să înțeleagă ce reprezintă. Deschidem acest loc pentru toți vizitatorii și mai ales pentru copii, pentru că entuziasmul lor când descoperă aceste mașini face ca tot efortul să merite”, a declarat Ion Țiriac la inaugurarea noului spațiu, pe 20 noiembrie.

Mașinile din cadrul galeriei extinse Țiriac Collection pot fi admirate pe bază de bilet. Programul de funcționare este de vineri până duminică, între orele 10:00–19:00. Locația exactă se află în Otopeni, pe Calea Bucureștilor nr. 289.

CITEȘTE ȘI:

Ce mâncare adoră miliardarul Ion Țiriac. Își permite orice lux, dar preferă autohton

Ion Ţiriac va purta la vot şapca primită de la Donald Trump cu semnătura sa: MAKE ROMANIA GREAT AGAIN! 🇷🇴 🇷🇴 🇷🇴 🇷🇴 🇷🇴