Ce mâncare adoră miliardarul Ion Țiriac. Își permite orice lux, dar preferă autohton

Ion Țiriac a gustat numeroase preparate din cele mai renumite restaurante ale lumii, însă se pare că nimic nu se compară cu mâncarea de pe meleagurile sale natale. Chiar dacă stilul său de viață și averea impresionantă i-ar permite orice rafinament culinar, afaceristul rămâne fidel bucătăriei tradiționale românești.

Mariana Stanciu, una dintre verișoarele lui, a dezvăluit că Ion Țiriac preferă preparatele moștenite din tradiția ardelenească. Astfel, printre favoritele sale se numără mămăliga cu brânză, alături de cârnăciori și kaizer, fiind un meniu simplu, dar consistent.

Această alegere reflectă caracterul său modest și faptul că, în ciuda luxului cu care este obișnuit, rămâne apropiat de gusturile simple. De asemenea, topul preferințelor sale include și ciorba, fie că este de burtă, de legume sau de fasole, demonstrând că afaceristul apreciază gusturile clasice și consistente.

„Îi place lui cum gătesc, ce să zic? Nu e un om pretenţios la mâncare. Preferă mămăliguţa cu brânză, cârnăciori şi kaizer, ciorbele de burtă, de fasole, de legume, în general feluri tradiţionale. De fapt, şi invitaţii lui tot aşa mănâncă, nu vrea nimeni fandoseli”, a declarat Mariana Stanciu pentru foodstory.protv.ro.

Ion Țiriac, un iubitor al mâncărurilor tradiționale

Cu toate că, pentru sănătate, trebuie să evite preparatele prea grase, afaceristul nu renunță la tradițiile culinare în timpul sărbătorilor. Sarmalele, cozonacul și mititeii se află mereu pe masa sa, amintind de meniurile copilăriei.

„Ion ar mânca el şi un pic mai gras, ca pe vremuri, dar n-are ce face şi o lasă mai moale. Trebuie să aibă grijă şi de sănătate şi de siluetă. Probabil a moştenit de la mama lui, Ecaterina, care se trăgea din Alba Iulia, pofta asta pentru mâncăruri mai grase, obişnuite în Ardeal”, a mai adăugat verișoara sa.

